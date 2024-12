Prima Categoria “B”, il Savona mostra ancora i muscoli e torna a -4 dalla vetta: Letimbro sconfitta 3-1 al Faraggiana

Risultato: Savona 3-1 Letimbro (39’ Rignanese, 53’ N. Piu, 86’ rig. Diroccia, 88’ Cerchez)

Termina 3-1 il match.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

All’88’ Calcagno para il rigore a Rignanese il quale, sulla respinta corta, di testa scheggia la traversa, ma Cerchez segna sulla ribattuta.

All’87’ Rignanese si allaccia con un difensore della Letimbro: nessun dubbio per l’arbitro, sarà penalty per i biancoblù.

All’86’ Initili imbecca Diroccia il quale piazza il pallone sotto l’incrocio dei pali: Boca non può nulla, c’è ancora partita al Faraggiana! La Letimbro accorcia sul 2-1.

All’85’ il direttore di gara sanziona un retropassaggio a Bova concedendo alla Letimbro la possibilità di battere una punizione a due in area: i gialloblù potrebbero riaprirla.

All’83’ la Letimbro inserisce Botta al posto di Tienon.

All’80’ mister Cola concede minutaggio al giovane Berruti inserendolo al posto di Giacomo Piu.

Al 76’ Avalli rileva Dotta: ancora forze fresche in campo per la Letimbro.

Al 70’ Signori perde un pallone sanguinoso davanti alla propria retroguardia con Dotta che si trova nelle condizioni di avere l’occasione per accorciare le distanze, ma il suo tentativo ad incrociare sfiora il palo terminando sul fondo.

Al 64’ entrambi i tecnici optano per una sostituzione: dentro Mata per Colombo nel Savona mentre la Letimbro inserisce Dalpiaz (all’esordio con la maglia gialloblù) al posto di Saturni.

Al 61’ Carro Gainza lascia il campo per favorire l’ingresso di Doci: mister Cola conferma il 3-4-3 super offensivo.

Al 60’ Cerchez subentra a Niccolò Piu: primo cambio tra le file del Savona.

Al 59’ Carro Gainza compie un intervento duro ai danni di un avversario venendo sanzionato.

Al 58’ Calcagno mette le ali e nega il terzo gol al Savona. L’estremo difensore dei gialloblù nega il secondo timbro del match a Niccolò Piu che fa tutto bene, ma non riesce a siglare la doppietta personale a causa di un intervento fantascientifico dell’estremo difensore della squadra guidata da mister Roso: Striscioni straripanti in questa fase della sfida.

Al 54’ mister Roso non demorde inserendo Intili al posto di Velez: la Letimbro prova a inserire forze fresche in avanti nel tentativo di accorciare le distanze.

Al 53’ arriva il raddoppio del Savona. Carro Gainza imbecca Niccolò Piu il quale, con un ottimo diagonale, batte Calcagno facendo esultare i propri tifosi: è 0-2 al Faraggiana!

Al 51’ Carro Gainza di calciare una punizione da ottima posizione, tuttavia il suo tentativo termina abbondantemente sopra la traversa della porta difesa da Calcagno.

Al 49’ il secondo tempo sembra proseguire sul canovaccio del primo: Savona pericoloso con Niccolò Piu, ma la Letimbro riesce a difendersi in qualche modo.

Alle 15:28 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file del Savona, mentre la Letimbro sostituisce Vallarino con Rivera.

Termina così 1-0 un primo tempo davvero ricco di occasioni con il Savona che ha saputo dimostrare la sua superiorità riuscendo però a capitalizzare poco rispetto a quanto creato. Merito della Letimbro, formazione che ancora una volta ha dimostrato di saper vendere carissima la propria pelle.

Al 45’ c’è ancora tempo per una chance: Giacomo Piu cerca di battere Calcagno con un diagonale di potenza, ma il suo tentativo termina per un soffio sul fondo.

Al 43’ Saturni ferma Giacomo Piu fallosamente venendo sanzionato dal direttore di gara.

Al 39’ si sblocca il match. Il Savona riesce a capitalizzare la superiorità dimostrata fin qui grazie a Rignanese il quale, su azione da corner, anticipa tutti: biancoblù avanti al Faraggiana, è 0-1!

Al 38’ Giacomo Piu trova Fancellu superando Calcagno con un assist illuminante, ma il numero 2 dei biancoblù da due passi non riesce a metterla dentro per merito di un intervento monumentale di Bardhi il quale, da terra, riesce a sradicare il pallone dai piedi dell’avversario. Sull’azione seguente, Rignanese viene liberato da Briano con un suggerimento straordinario, ma Calcagno sbarra la porta mettendo la sfera in corner.

Al 31’ Tienon si allaccia involontariamente con Apicella compiendo un intervento falloso che gli costa un cartellino giallo.

Al 24’ Briano trova Niccolò Piu nel cuore dell’area di rigore avversaria il quale si coordina calciando al volo: pallone fuori misura, ma altra chance importante per il Savona.

Al 22’ Giacomo Piu punta il diretto marcatore saltandolo, dopodichè si accentra liberando la conclusione: Calcagno però c’è e si conferma in splendida forma dicendo di no all’attaccante biancoblù.

Al 19′ Rignanese dialoga splendidamente con Niccolò Piu il quale, a tu per tu con Calcagno, non riesce a battere l’estremo difensore che, in uscita bassa, salva i suoi: altro brivido per la Letimbro, ma il Savona continua a spingere in maniera spasmodica alla ricerca del vantaggio.

Al 17’ Carro Gainza prova la soluzione dal limite dell’area, ma la sua conclusione termina alta.

Al 14’ Rignanese cerca ancora la porta da ottima posizione, ma il suo tentativo non ottiene l’esito sperato.

Al 10’ grandissima occasione per Rignanese il quale cerca la porta in due occasioni, ma in entrambe il suo tentativo viene murato dalla retroguardia avversaria.

Al 5’ Savona in campo con un 3-4-3 estremamente offensivo. Davanti scelti Niccolò e Giacomo Piu a supporto di Rignanese. Sulle fasce schierati Briano e

Alle 14:30 prende il via la sfida.

Le formazioni

Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Briano, 4 Apicella, 5 Garbini (C), 6 Colombo, 7 Signori, 8 Carro Gainza, 9 Rignanese, 10 G. Piu, 11 N. Piu.

A disposizione: 12 Fois, 13 Mata, 14 Gaggero, 15 Esposito, 16 Durante, 17 Cerchez, 18 Salis, 19 Doci, 20 Berruti.

Allenatore: Emanuele Cola.

Letimbro: 1 Calcagno, 2 Saturni, 3 Valle, 4 Diroccia (C), 5 Siri, 6 Bardhi, 7 Aliu, 8 Vallarino, 9 Tienon, 10 Dotta, 11 Velez.

A disposizione: 13 Dalpiaz, 14 Rivera, 15 Avalli, 16 Botta, 17 Pedrazzoli, 18 Sala, 19 Scriva, 20 Intili.

Allenatore: Dario Roso.

Arbitro del match è il signor Luca Matteo Arzarelli della sezione di Genova.

Presentazione

Albissola Marina. Oggi pomeriggio presso il campo sportivo “Faraggiana” Letimbro e Savona si sfidano in occasione della tredicesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). I biancoblù, reduci da sei risultati utili consecutivi, proveranno nella sfida odierna ad alimentare la propria striscia positiva affrontando gli arcigni gialloblù, formazione pressoché rinata dopo la vittoria tra le mura del Bacigalupo contro il Masone. Gli ingredienti per assistere ad una sfida ricca di emozioni sembrerebbero esserci tutti.