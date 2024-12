Prima Categoria “A”, l’Altarese alza i giri del motore con un doppio colpo di spessore: Eboli e Puglia sono giallorossi

Altare. Due novità per aumentare ulteriormente il tasso tecnico a disposizione di mister Alessio Ponte. La sessione dicembrina di calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo e l’Altarese ha scelto di iscriversi nell’elenco delle squadre protagoniste mettendo a segno un doppio colpo.

Di seguito ecco il comunicato diffuso dal club valligiano: “Due nuovi innesti nell’organico dell’Asd Altarese 1929. Il direttore sportivo Jacopo Provato mette a disposizione di mister Alessio Ponte due giocatori di assoluto valore.

Martin Puglia, proveniente dal New Bragno in Promozione, forte centrale difensivo di grande personalità e Alessio Eboli, proveniente dallo Speranza, via Savona Calcio, esterno a tutta fascia, tecnico e di grande corsa.

La società ringrazia la collaborazione del New Bragno, dello Speranza e del Savona Calcio per la riuscita delle operazioni e accoglie a braccia aperte i due ragazzi augurandogli un proficuo lavoro”.