Prima Categoria “A”, Mallare ancora a zero punti in classifica. Luca Orsi: “Dobbiamo cercare tutti di metterci qualcosa in più per uscire il prima possibile da questo trend”

Mallare. Undici partite, undici sconfitte. Fino ad ora, il cammino del Mallare in campionato è stato scandito da evidenti difficoltà. Per una neopromossa non è mai facile approcciare la stagione successiva, ma i Lupi (inseriti nel girone “A” del campionato di Prima Categoria) stanno pagando uno scotto oltremodo pesante.

L’ultima (e per il momento unica) vittoria della formazione allenata da mister Marco Fiori risale al 9 ottobre scorso, un match in cui i rossoblù erano riusciti ad imporsi sconfiggendo l’Altarese di misura (0-1) al “Fornaciari” in occasione dell’ultimo match valevole per la fase a gironi della Coppa Liguria. Da allora sono passati due mesi, ma il Mallare non ha più avuto modo di esultare. Una situazione aggravata dal penultimo posto in classifica a distanza marcata dalle dirette concorrenti per la salvezza.

Domenica è arrivata l’ennesima sconfitta nel derby valbormidese contro il Dego, un match in cui i Lupi hanno venduto cara la propria pelle senza però riuscire ad ottenere punti. “È stata una partita che ci siamo giocati fino all’ultimo – ha commentato al termine del match il presidente Luca Orsi -, decisa da episodi e qualche disattenzione. Purtroppo stiamo facendo fatica ad uscire da un momento negativo. C’è sicuramente da rimboccarsi le maniche”.

“Oggi – ha proseguito il numero uno del club – sicuramente abbiamo assistito anche a scelte arbitrali molto discutibili che, se iniziassimo a sommarle tutte, comincerebbero anche loro a diventare anche loro pesanti. Non può essere però quello l’alibi. Dobbiamo cercare tutti di metterci qualcosa in più per uscire il prima possibile da questo trend che sta diventando veramente pesante anche per l’animo e il morale della squadra. Come società stiamo sicuramente cercando di fare qualcosa anche sul mercato. Due nuovi innesti erano già oggi convocati e hanno giocato (Bastoni e Siri, ndr). Ogni allenamento bisogna cercare di dare di più e tenere il morale il più alto possibile anche se non è per niente facile”.

La prossima gara del Mallare sarà contro il fanalino di coda Borgio Verezzi, un match da non sbagliare per gli uomini di Marco Fiori. Sulla sfida, il presidente Orsi si è espresso così: “Potrebbe sembrare una partita semplice considerando i risultati del Borgio, ma bisogna essere onesti. Siamo lì anche noi a 0 punti quindi non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutarla. Ora diventa fondamentale cercare in ogni partita di ottenere più punti possibili soprattutto per il morale dei ragazzi. Dobbiamo cercare il prima possibile di conquistare punti per poi cercare di recuperare quelli persi per strada”.