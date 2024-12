Priamar, all’OrientaRagazzi una grande novità: la prima edizione della startup weekend Savona

Savona. Dopo il grande successo dell’edizione di novembre dedicata alla scelta delle scuole e delle opportunità formative, che ha visto la partecipazione di oltre 1700 persone, è tornato anche quest’anno a dicembre l’appuntamento dedicato al mondo del lavoro presso Sala Sibilla (nel complesso monumentale del Priamar).

Si è iniziato il 4-5 dicembre con il Career Day realizzato in collaborazione con Regione Liguria e Orientamenti: sono state oltre 400 le posizioni aperte offerte da 35 aziende del territorio savonese e ligure che attraverso le candidature spontanee e i colloqui di lavoro hanno dato un’opportunità concreata ai cittadini che cercano lavoro.

Il 6 dicembre si è tenuto il secondo incontro dello Speed Date: l’incontro per le scuole organizzato con LegaCoop e Confcooperative, un format giovane e pensato per gli studenti che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro e per conoscere il mondo delle imprese cooperative. Sono state 11 le cooperative presenti che hanno offerto informazioni ma anche possibilità di tirocini e percorsi PCTO.

La novità però è la prima edizione della startup weekend Savona che è iniziata ieri, 6 dicembre, e terminerà domani 8 dicembre. Il Comune ha scelto di supportare l’iniziativa dell’associazione Savona Startup fondata con l’obiettivo di promuovere imprenditorialità e innovazione nella provincia di Savona: all’evento seguirà un format internazionale che offre ai partecipanti l’opportunità di trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale in sole 54 ore, grazie al supporto di mentor e giudici esperti permettendo così ai giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro mettendosi in gioco come imprenditori.

“L‘associazione Savona Startup è partita a maggio 2024 e, ad oggi, siamo una trentina di ragazzi. La nostra idea è quella di portare questo tipo di cultura: ovvero quello di creare delle startup. Ciò significa un nuovo modo di fare impresa, un modo diverso: prendere un’idea e portarla avanti fino a farla diventare un business di successo (ad esempio alcune startup vincenti sono TikTok, Satispay), a spiegarlo ai microfoni di IVG è Giorgio Rossi, uno dei fondatori di Savona Startup.

“La parte più difficile è l’inizio ovvero prendere un’idea e trasformarla in un progetto perché ci sono molte più possibilità di fallire”, spiega.

Alla prima edizione della startup weekend Savona si sono iscritti 35 ragazzi che sono aiutati da una decina di mentor: “I giovani partono con un’idea e in 54 ore arrivano a creare un business – spiega Giorgio – ma dovranno anche, nella giornata di domenica, presentare il progetto in un minuto, quindi dovranno essere bravi a sintetizzare il concetto”.

Ad ascoltarli un panel di cinque giudici (imprenditori, investitori ed esperti): “Ci sarà poi un vincitore che verrà premiato”, conclude Giorgio.

OrientaRagazzi è il progetto del Comune di Savona realizzato con il contributo di Fondazione De Mari, la partnership con Orientamenti (progetto di Regione Liguria) e il supporto degli enti del territorio: Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Savona, Alfa Liguria, Università di Genova, Unione degli Industriali di Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria.