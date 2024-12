Prevenzione della violenza tra giovani, lo spettacolo “Dalla parte giusta” al Teatro Moretti messo in scena dagli studenti del Falcone di Loano

Loano. Prosegue con grande attenzione l’attività di prevenzione e sensibilizzazione sul tema della violenza tra giovani e sulla necessità di diffondere la gentilezza che l’Istituto Falcone di Loano ha dedicato agli studenti del biennio, protagonisti il 5 dicembre di una mattinata di legalità al Teatro Moretti di Pietra Ligure. L’amministrazione comunale di Pietra Ligure, vista l’importanza dell’evento ha concesso l’utilizzo del teatro Moretti.

L’evento, dal titolo “Dalla parte giusta”, è stato fortemente voluto dal Dirigente Mosè Laurenzano ed è stato organizzato insieme alla Questura di Savona. Il Questore Giuseppe Mariani, dopo i saluti istituzionali, ha rivolto agli studenti un importante messaggio contro la violenza. L’evento ha visto la partecipazione di esperti del settore e di campioni dello sport che hanno fatto riflettere gli alunni sull’importanza di parole quali: gentilezza, rispetto e sensibilità verso gli altri.

Dopo i saluti istituzionali del Questore di Savona, dott. Giuseppe Mariani, la platea degli studenti è stata catturata dalle parole di Caròla Heera Franco, psicologo-attore. Carola ha dato luogo ad un monologo che ha emozionato tutti spaziando tra la psicologia, la filosofia e la storia sostenendo l’importanza di riconoscere i bisogni dell’altro, bisogni che possono venire prima dei propri in virtù del vincolo affettivo oppure in virtù della nostra umanità, del nostro desiderio di stare insieme che ci lega all’altra persona. Il commissario capo della polizia di Stato Sergio Felici oltre a sensibilizzare i ragazzi sui tanti episodi di violenza giovanile li ha edotti in relazione alle responsabilità civile e penale nonché sulle sanzioni amministrative legate a particolari condotte illecite. Altro intervento caratterizzato da un carico emotivo importantissimo è stato quello della testimonianza toccante e profonda di Vanni Oddera, campione di freestyle e motocross che dal 2009 rivolge ai bambini dei reparti oncologici la sua mototerapia. Tale intervento ha focalizzato l’attenzione sulla bellezza del dare, del volontariato e del condividere con gli altri la nostra felicità e i nostri successi.

Il regista Nello Simoncini ha guidato una splendida rappresentazione teatrale messa in scena dai ragazzi del gruppo teatrale del Falcone.

Lo spettacolo sì è ispirato alla famosa tragedia di Shakespeare “Romeo e Giulietta” che inizia con una rissa tra Montecchi e Capuleti, provocata dai servi di questi ultimi. Anche attraverso questa rappresentazione della rissa è stato veicolato un importante messaggio contro la violenza.

I ragazzi, infine, sono stati chiamati a condividere sul palco le loro emozioni e le loro considerazioni, e così, hanno contribuito a rendere la mattinata un’occasione di riflessione sull’importanza dell’educazione alla gentilezza e del contrasto ad ogni forma di violenza, obiettivi primari dell’istituto loanese intitolato a Giovanni Falcone.