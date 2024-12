Pontelungo batte Millesimo. Panchina a rischio? Macchia risponde: “Non mi interessa, chi parla fa il nostro male”

Albenga. Termina con una sconfitta per il Millesimo il confronto tra i valbormidesi e il Pontelungo. Sfinjari stende la squadra di Macchia già nel primo quarto d’ora, Chariq grazie al super assist di Delfino mette l’ipoteca sul match.

Il Millesimo ha comunque provato a trovare il gol, senza però riuscire a risultare incisiva nelle sue azioni. Anche per Macchia ci sono alcuni problemi, soprattutto in fase realizzativa. Si parla inoltre di un suo possibile esonero, anche se si dice non troppo preoccupato per la sua panchina.

“Sapevamo fosse una partita difficile, contro una squadra forte e ostica, in casa ancora di più”. Inizia così l’intervista di mister Macchia: “Siamo venuti cercando di controllare il più possibile la partita e di provare a creare qualcosa di interessante. Abbiamo regalato il gol, abbiamo perso palla a metà campo. Abbiamo preso questa ripartenza sul rigore poi concesso, poi la gara si fa ancora di più in salita”.

“Loro sono molto bravi a ribaltare l’azione – spiega l’allenatore -, hanno bei giocatori davanti che possono fare male. Il secondo gol non l’ho ben capito, ci hanno bucato in un modo non da noi. Oggi prendiamo i nostri primi due gol su azione. Abbiamo subito sei gol, tre oggi, questi sei, quattro su calci piazzati, tre rigori e un angolo”.

“Nell secondo tempo abbiamo approcciato bene, ma sul nostro momento migliore abbiamo preso gol. Ci sono giornate che possono andare storte, dobbiamo rimanere uniti e non pensare di essere una neopromossa. La promozione è un campionato difficile, ogni campo è difficile”.

Una delle migliori difese del campionato, in fase realizzativi i numeri non soddisfano però l’allenatore: “Abbiamo problematiche a fare gol, purtroppo ce le portiamo avanti da inizio anno. In questo campionato è difficile per tutte segnare, anche per le più forti. Quelle 4-5 occasioni che creiamo ogni partita non le stiamo buttando dentro”.

L’allenatore non sente pressioni sulla sua panchina: “Non mi interessa se sono a rischio. Io non sento questo, ma anche se lo fosse non mi frega nulla. Io lavoro e penso solo a quello. Chi è attorno a noi e parla in un certo modo fa solo il nostro male, sono dei pazzi che potrebbero pensare che questa squadra potrebbe ambire a certe posizioni. Ci mancano dei punti, magari per essere secondi o terzi, ma non vedo cosa deve fare il Millesimo”.

Poi le possibili parole sulla Carcarese: “Ce n’è una squadra che sta facendo grandi cose. Sono stati bravi a costruire la sfera giusta e a perseguire un progetto di un certo tipo. Vinceranno questo campionato, a meno che non si sciolgano o non si perdano nel momento migliore al ritorno quando avranno un po’ più di pressione”.

“Sono il primo a mettersi in discussione se serve e a prendersi le responsabilità – continua Macchia -. Sento dire tante cazzate in giro ma adesso parlo in generale, noi siamo una squadra attrezzata per fare un campionato importante e che ha investito. Non siamo la classica neopromossa, non l’ho mai detto, vogliamo essere ambiziosi e arrivare il più in alto possibile“.

“Per quanto mi riguarda, questa è una squadra che occupa la zona di classifica che deve occupare – continua Macchia -. Ho piena fiducia in questa squadra, sono ottimi giocatori come le altre squadre. I campi sono difficili, sono tutti più difficili del nostro a livello ambientale, perché noi comunque siamo una squadra che non ha trasporto di pubblico che magari hanno altre piazze importanti”

“Il campionato mi risulta che devono vincerlo Sestrese e Carcarese. Una sta rispettando le aspettative, l’altra no. E questo fa capire quanto è difficile la Promozione. Il calcio è questo. L’anno scorso abbiamo fatto 100 gol. Ovvio in un’altra categoria, ma abbiamo fatto migliore difesa della Liguria, migliore attacco di tutti i campionati, mai perso, forse ci siamo abituati un po’ troppo bene”.

“Se qualcun altro pensava che noi dovessimo vincere il campionato – termina l’allenatore -, probabilmente questa persona non conosce bene la nostra squadra e o la Promozione“.