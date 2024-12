Polo Scolastico di Finale Ligure, gli auguri di Natale del dirigente Scarampi: “Crescere è un viaggio della mente e del cuore”

Prendo in prestito un bel passo d’un articolo di D’Avenia, apparso lo scorso mese di marzo sulle pagine del Corriere della Sera.

Oggi pensiamo alle persone come a macchine su cui installare software sempre più aggiornati e veloci; invece siamo più simili alle piante che con la loro energia intrinseca e specifica realizzano, senza fretta né ritardi, la bellezza a cui sono chiamate. E non lo fanno in competizione, ma in collaborazione.

Quando l’albero di un gruppo è minacciato o si ammala, gli altri esemplari – anche di specie diverse – scambiano non solo informazioni aeree tramite ormoni diffusibili ma soprattutto sostanze nutrienti attraverso l’immensa rete delle loro radici.

Gli alberi non sono attori individuali in competizione per le risorse, bensì un sistema collaborativo e questo sistema è definito «intelligenza del bosco».

Auguro pertanto a tutta la mia comunità scolastica, e a tutto il mondo finalese, un sereno Natale, tenendo a mente che si può convivere e si può migliorare solo esercitando l’intelligenza che il bosco ci insegna.

E questa intelligenza parte sempre da ciò che abbiamo dentro: del resto Henri Matisse dipinse il suo Icaro senz’ali, non a caso.

Crescere è un viaggio della mente e del cuore, non serve null’altro.

Prof. Daniele Scarampi

Dirigente scolastico del Polo Scolastico di Finale Ligure