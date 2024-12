Polo Logistica FS e Autorità Portuale, accordo sull’integrazione digitale: trasporto intermodale più competitivo

Savona/Vado L. Il Polo Logistica del Gruppo FS e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere l’integrazione digitale tra il Port Community System dell’AdSP e i sistemi tecnologici delle società del medesimo polo logistico.

L’accordo è stato firmato dall’amministratore delegato di Mercitalia Logistics Sabrina De Filippis e dal commissario straordinario dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale Massimo Seno.

L’intesa permetterà di avviare uno scambio informatico di dati relativi ai principali processi dedicati ai servizi di trasporto ferroviari che si originano o arrivano nei porti di Genova e Savona-Vado. La comunicazione tra i sistemi informativi e digitali delle due realtà permetterà una migliore programmazione e gestione delle operazioni ferroviarie dei vari attori coinvolti nella filiera, velocizzando i processi sia operativi, come manovre o operazioni di carico e scarico, sia commerciali dedicati alle spedizioni, come le lettere di vettura. Il tutto a vantaggio di una maggiore competitività del trasporto ferroviario ed intermodale da/per i porti di Genova e Savona-Vado, in cui opera Mercitalia Rail con collegamenti giornalieri.

Il protocollo segue quelli firmati con l’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale e del Mare Adriatico Centro Settentrionale, inserendosi in una visione sistemica che considera le realtà portuali come hub fondamentali per l’intermodalità, ed è parte di un programma più ampio che il Polo Logistica sta promuovendo con tutte le entità portuali ed interportuali. L’obiettivo è quello di favorire, attraverso soluzioni innovative, la massima collaborazione e connessione tra i diversi segmenti del trasporto, a beneficio di un importante efficientamento dei processi e dei servizi offerti, unica chiave per generare valore per l’industria e per i territori.

“Digitalizzazione al servizio dell’efficientamento della logistica e dell’intermodalità. Il terzo protocollo sul tema, firmato oggi con l’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, è la conferma del lavoro che il Polo Logistica sta portando avanti per garantire servizi ferroviari più rapidi ed efficienti – ha dichiarato Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Mercitalia Logistics. – Un percorso di digitalizzazione dei servizi ferroviari che permetterà di incrementare lo shift modale delle merci dai porti italiani verso la rete nazionale e i corridoi ferroviari europei”.

“La sottoscrizione dell’intesa siglata oggi è finalizzata a presentare le reciproche strategie di medio-lungo termine e a condividere futuri progetti e possibili ambiti di collaborazione e sinergia – ha aggiunto il commissario Massimo Seno. – Per quanto riguarda in particolare l’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale tali strategie si inquadrano nell’ambito del complesso di interventi di ultimo miglio e sulla rete ferroviaria, che sono in corso o programmati e che determineranno un contesto infrastrutturale particolarmente favorevole allo sviluppo del trasporto ferroviario e intermodale da/per i porti Genova e Savona/Vado”.

“Il trasporto ferroviario e intermodale è condizione imprescindibile per allargare il mercato del porto ai bacini di domanda d’oltralpe, Svizzera, Sud Germania, Austria e traguardare gli obiettivi di sostenibilità e di modal shift”.

L’Intesa rientra nell’ambito delle iniziative che concorrono alla più ampia attività promossa dal Governo italiano per la creazione della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), coordinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la società in house RAM, con lo scopo di digitalizzare il comparto della Logistica.