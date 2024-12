Polizia di Stato, una settimana di controlli all’insegna delle prevenzione: 13 persone segnalate

Savona. Parla di oltre 1590 persone identificate e 435 controlli a veicoli il bilancio dei controlli del territorio effettuati nella settimana appena trascorsa dagli uomini della Polizia di Stato di Savona.

Le attività hanno visto impegnati i poliziotti delle Volanti, del commissariato di Alassio e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, specializzato in controllo del territorio, ed hanno interessato sia il capoluogo che l’estremo ponente della provincia di Savona. I controlli si inseriscono nell’ambito dell’attività di prevenzione regolarmente portata avanti dalla Polizia di Stato di Savona.

Come di consueto, i servizi di prevenzione quotidiani della Questura sono affiancati da quelli delle specialità ed hanno portato, questa settimana, a segnalare all’autorità giudiziaria 11 persone; due sono state segnalate amministrativamente, ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90 e per ubriachezza molesta.

I servizi straordinari di controllo del territorio realizzati a Savona e ad Alassio, che si aggiungono a quelli ordinari sulle 24 ore, hanno riguardato in particolare le zone più sensibili, oggetto anche di recenti segnalazioni da parte dei cittadini: nel capoluogo sono state controllate le zone di piazza del Popolo, giardini delle Trincee, piazza delle Nazioni e l’area della stazione ferroviaria mentre per il ponente i servizi sono stati centrati oltre che su Alassio anche nell’area di Albenga, tra piazza del Popolo, zona Pontelungo, l’area della stazione ferroviaria ed il centro storico.

I controlli, realizzati alcune volte in collaborazione con le altre forze dell’ordine e con la Polizia Locale, proseguiranno anche per le prossime settimane in particolare in occasione di eventi ed iniziative legati alle prossime festività.