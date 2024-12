Piscina Zanelli, la richiesta di Orsi a Rossello: “Ampliare orario e spazio della libera balneazione, non è un’attività di serie B”

Savona. “Ampliare la fascia oraria e lo spazio dedicato alla libera balneazione nella piscina Zanelli di Savona”. La richiesta all’assessore Francesco Rossello arriva, durante la commissione consiliare di ieri pomeriggio, dal consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero).

“La libera balneazione viene messa in secondo piano rispetto attività che interessano al gestore – evidenzia Orsi nel suo intervento -. Con un accesso agli atti ho verificato che non esiste un regolamento che indica un orario minimo di ore e un numero di corsie che devono essere garantite. Viene solo chiesto di garantire quelle ‘necessarie’ rimettendo a chi è a bordo piscina stabilirlo. Inoltre, viene previsto che in una corsia da 21 metri possono nuotare fino a 6 utenti”.

“Non c’è mai stata una segnalazione di malcontento su questo servizio, ma a voce ne ho avute moltissime. Credo che sia interesse di tutti che questa piscina sia dei savonesi e non dei savonesi iscritti alla Rari Nantes. Credo vada fatto un regolamento che preveda un uso maggiore a vantaggio dei liberi balneatori che spesso sono obbligati a trasferirsi di corsia perchè inizia un altro allenamento e serve lo spazio. Credo che questo non sia accetabile perchè dobbiamo tutelare chi va a fare attività fisica, non è un fruitore di serie B. Invito a garantire la fruibilità non solo a parole e a redigere un regolamento che disciplini diritti e orari definiti oltre a uno spazio maggiore di quello oggi previsto”.

Il consigliere Luca Burlando (Pd) replica: “La mancanza di spazi acqua è un dato di fatto. Una società che ha 20 scudetti e che si è appena qualificata alla fase successiva nella Champions League ha un impegno agonistico importante. Il raddoppio dell’impianto è la soluzione ai problemi, spero che la minoranza voterà a favore se la pratica passerà in consiglio”.

L’assessore allo sport Francesco Rossello: “La piscina ha compito di svolgere un servizio pubblico che va oltre il servizio sportivo. Il gestore deve riuscire a mantenere l’equilibro tra tutte le attività. Ce ne sono tante che stanno insieme e questa è la ragione per cui abbiamo deciso di intervenire sul secondo lotto”.

E prosegue: “Accolgo l’invinto a migliorare sempre di più il servizio. E’ necessaria una cornice ampia che permette di affrontare gli imprevisti nella gestione dell’impianto. Faccio un esempio: la squadra di pallanuoto si qualifica al livello succesivo e deve calendarizzare 3 partite che a inizio stagione non sono previste, è necessario modificare orario e la società devela avere possiblità di poterlo fare”.