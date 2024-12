Pietra Ligure sconfitto ma a testa alta. Cocco: “Partita che reputo un picco della stagione, nulla da rimproverare”

Il Pietra Ligure perde 2 a 1 lo scontro diretto in trasferta contro il Celle Varazze. I biancocelesti scivolano così a -8 dalla capolista Rivasamba. “Ma nulla è precluso a questa squadra se gioca così”. Potrebbe essere questo, in sintesi, il pensiero di mister Matteo Cocco. L’allenatore si è detto più che soddisfatto della prova dei suoi ragazzi.

“Nulla da rimproverare ai miei ragazzi – commenta -. Abbiamo fatto una partita seria, qualitativa e di una compattezza fuori dal comune dal punto di vista difensivo. I calciatori hanno disputato una partita di personalità senza appellarsi ad assenze che ci hanno tolto qualcosa in questo periodo. Non abbiamo meritato la sconfitta. C‘è gente che ha fatto i salti mortali per giocare questa partita. Sarei disonesto se rimproverassi qualcuno. Niente di negativo da segnalare“.

Quattro vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Serve trovare maggiore continuità di vittorie per ambire ai primissimi posti come da programmi iniziali: “Dobbiamo recuperare alcuni calciatori – aggiunge Cocco -. Nella ripresa abbiamo attinto a Jimmy Insolito, che non è al meglio. Aspettiamo di recuperare Sogno. Piaccia o non piaccia reputo questa partita un picco alto della nostra stagione. Abbiamo sbagliato alcune fasi di alcune partite ma questa squadra ha sempre saputo reagire. Abbiamo tempo per tutto“.

Una nota sulla direzione arbitrale anche se il tecnico preferisce concentrarsi sulla prestazione: “Da vicino si vedeva ancora meglio il rigore su Rovere che non è stato dato. Non mi piace parlare degli arbitri perché questo non deve diventare ‘protagonista’ davanti a una prestazione del genere.

Dalle giovanili del Milan il ritorno di un ex biancoceleste: “Lorenzo Insolito? L’ho trovato cresciuto. Anche lui a suo modo ha fatto un po’ di montagne russe. Lui può essere utile al Pietra e il Pietra può essere utile a lui nel suo percorso personale di rilancio calcistico“.