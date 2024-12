Pietra Ligure, restyling per i parchi pubblici: “Tutelare il nostro verde nel segno della sostenibilità ambientale”

Pietra Ligure prosegue il piano di interventi manutentivi che stanno interessando tutti i parchi pubblici comunali: sono in fase d’ultimazione i lavori di riqualificazione del parco Magnolia in via Guido Rossa.

Gli operai comunali hanno eseguito una potatura contenitiva dei pini presenti all’interno del parco ed hanno provveduto a riverniciare la recinzione metallica che lo delimita. Sono stati, inoltre, riverniciati i lampioni, la fontana ed i cestini ubicati nell’area verde. A completamento dei lavori saranno riverniciate e sistemate anche tutte le panchine.

“Il nostro verde pubblico si caratterizza per una molteplicità di tipologie ed elementi tra cui spiccano i molti parchi e giardini pubblici dislocati su tutto il territorio comunale. Un patrimonio arboreo e arbustivo di notevole quantità e qualità che restituisce un panorama di essenze veramente variegato cui la nostra amministrazione dedica massima attenzione, impegno e risorse continuative per curarlo e valorizzarlo al massimo” commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al verde pubblico Francesco Amandola, con riferimento agli stanziamenti varati dall’amministrazione comunale nell’ambito della cura e manutenzione complessiva del territorio.

“Un bel biglietto da visita per la nostra cittadina cui teniamo molto e che contribuisce in modo sostanziale alla sua vivibilità ma anche alla stessa sostenibilità ambientale” concludono il sindaco e l’assessore pietresi.