Pietra Ligure celebra i 70 anni del quartiere Aietta: immagini e filmati inediti della ricostruzione

Nel 80° anniversario del bombardamento aereo del quartiere Aietta a Pietra Ligure e nel 70° anniversario della sua ricostruzione, giovedì 4 dicembre, alle ore 21,00, al teatro comunale Guido Moretti, si terrà la serata/evento: “1954 – 2024: i 70 anni dell’Ajetta”.

Sarà un’occasione davvero speciale, ad ingresso libero, che ci riporterà nel cuore della ricostruzione del quartiere pietrese con immagini d’epoca, filmati storici inediti e momenti musicali.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione “Matetti da Pria”, è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune e vedrà la proiezione di un documentario storico con immagini del pietrese dott. Enrico Josi, che ripercorrono il momento dell’inaugurazione del quartiere Aietta.

Parteciperanno il sindaco Luigi De Vincenzi, lo storico Gianni Cenere e il professore universitario Antonio Chirico: modera la serata il giornalista Gilberto Volpara. L’accompagnamento musicale sarà a cura del gruppo “Sherocks”.

“Si tratta di una bella testimonianza storica che riguardato la nostra Pietra Ligure nel difficile periodo post bellico – ha commentato il sindaco De Vincenzi, presentano la serata -. Un momento significativo della ricostruzione e del piano che fu adottata per il quartiere Aietta, tra i primi interventi in Italia nella riqualificazione urbana-edilizia dedicata alla ricollocazione delle famiglie che erano rimaste senza case a seguito della guerra e dei bombardamenti”.

“Invito tutti a partecipare e ringrazio l’associazione Matetti da Pria e Gianni Cenere per la pubblicazione di questo volume e la ricerca storica effettuata per ritornare indietro negli anni e vedere oggi cosa è stato realizzato allora per la zona pietrese” ha concluso il primo cittadino pietrese.