Pietra Ligure accende il Natale, tra Confuoco e presepi

Festa e tradizione a Pietra Ligure con la suggestiva cerimonia del Confuoco e l’assegnazione del premio “Pietrese dell’anno”.

Al teatro comunale Guido Moretti, le poesie e i canti natalizi degli alunni della 5a e 5b della scuola primaria Dott. Sordo e della 5° della scuola primaria Papa Giovanni XXIII hanno fatto da cornice al conferimento del premio Pietrese dell’anno 2024 al dott. Luca Josi, cui ha fatto seguito, in piazza La Pietra (Ciàssa Véggia), la tradizionale e suggestiva cerimonia del Confuoco (U Cunfögu), con l’accensione del ceppo d’alloro (oibâ), accompagnata dal corteo storico del Gruppo “Jus Tenens”di Giustenice e dalla Filarmonica Guido Moretti 1518.

“Come vuole la tradizione, fiamme dritte verso il cielo per un anno nuovo che si preannuncia positivo e fortunato!” il commento del sindaco Luigi De Vincenzi.

E ancora nella chiesa della parrocchia di Nostra Signora del Soccorso, è andato in scena il suggestivo presepe vivente con le ragazze e i ragazzi del catechismo. “Una iniziativa splendida e carica di emozioni che ha coinvolto tutta la comunità nel rivivere il mistero della nascita di Gesù e riflettere sul significato del Santo Natale” ha aggiunto il primo cittadino pietrese.

Infine, con il parroco di San Nicolò don Giancarlo Cuneo che lo ha benedetto, inaugurazione del presepe della confraternita di Santa Caterina allestito nella chiesa della Santissima Annunziata. “Un’opera davvero bellissima che restituisce le peculiarità del nostro territorio con le “fasce” terrazzate e i filari di vite”.

“Una tradizione che i confratelli e le consorelle rinnovano con impegno e pazienza ogni anno, regalandoci questo “quadro” di vita contadina incantevole e incantato che oltre a stupirci per i movimenti di molti “pezzi”, i giochi di luce, la precisione dei mille particolari e la resa realistica, ci racconta il mistero dell’incarnazione che “accade” per tutti nella quotidianità, ci aiuta a riscoprire il senso profondo del Natale e a riflettere sulla natività di Gesù, immergendoci in una luce lieta e quieta”.

“Invitandovi a visitare questa piccola e preziosa meraviglia, insieme con gli assessori Amandola, Pastorino, Rembado e al consigliere delegato Vignone facciamo i complimenti ai confratelli e alle consorelle della Confraternita di Santa Caterina e auguriamo a tutti Buon Natale!” conclude De Vincenzi.