Pietra, al via la quinta edizione dell’iniziativa “Regala un sorriso ai nonni del Santo Spirito e agli anziani dei servizi sociali”

Pietra Ligure. Dal 2 al 17 dicembre p.v. ritorna la 5° edizione dell’iniziativa “Regala un sorriso ai nonni del Santo Spirito e agli anziani seguiti dai servizi sociali”, organizzata dal Comune di Pietra Ligure, Assessorati alle Politiche Sociali e alle Attività Produttive, in collaborazione con le Associazioni “Facciamo Centro” , “Pietra Levante”, “Gli Amici del Ponente” e l’ Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola per promuovere la donazione di un oggetto agli ospiti della residenza protetta comunale Santo Spirito e agli anziani in carico ai servizi sociali comunali.

Proposta squisitamente solidale e di vicinanza non solo agli anziani ma anche alle piccole attività commerciali del territorio – nata durante il periodo covid quando gli ospiti della R.P. “S. Spirito” sono rimasti completamente isolati per mesi e mesi e i negozi deserti – oggi non solo è mantenuta ma, edizione dopo edizione, è sempre cresciuta e allargata alle persone più fragili della comunità pietrese.

Novità di quest’anno è il coinvolgimento delle scuole primarie pietresi, con le alunne e gli alunni della scuola primaria Papa Giovanni XXIII che, come tanti piccoli elfi, il 19 dicembre p.v., insieme al Sindaco e all’amministrazione comunale, consegneranno i doni agli ospiti della Residenza protetta Santo Spirito e, con loro, addobberanno l’albero di natale con i “lavoretti” fatti da loro stessi con materiali riciclati.

L’iniziativa mantiene lo stesso “format” delle passate edizioni con la scelta di un dono da una lista stilata dai “nonni” stessi, ai quali è stato chiesto di esprimere un desiderio da mettere “sotto l’albero”, e la possibilità, offerta dai ristoratori aderenti, di offrire un “pranzo di Natale” da consumarsi in loco o da asporto.

Confermato anche l’info point informativo curato dai volontari del M.A.S.C.I, che si sono messi a disposizione per promuovere l’iniziativa, sabato 14 dicembre, in via Matteotti.

Da lunedì 2 a martedì 17 dicembre, presso le attività economiche che hanno aderito all’iniziativa riconoscibili dal logo e dalla locandina esposta in vetrina, si potranno acquistare i doni presenti nella “lista dei desideri”, che verranno confezionati dai commerciati e recapitati in Comune.

La consegna dei doni avverrà giovedì 19 dicembre p.v., alle ore 11,00, alla Residenza protetta comunale Santo Spirito.

Tutte le informazioni e la lista dei “desiderata” sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure www.comunepietraligure.it, sui canali social del Comune nonché consultabili nelle locandine affisse nelle bacheche comunali e nei negozi coinvolti.

“Ritorna per il quinto anno consecutivo questa iniziativa speciale cui la nostra amministrazione tiene davvero tanto. Nata nel periodo covid dal desiderio di non far sentire soli gli anziani della nostra residenza protetta e, contemporaneamente, alimentare quel senso di comunità e di vicinanza tra le persone reso precario dai lockdown che abbiamo vissuto e, non da ultimo, dalla volontà di sostenere i nostri negozi in quel periodo difficile è ormai diventato un appuntamento atteso che vede coinvolte oltre alle associazioni delle attività produttive anche le associazioni di volontariato del nostro territorio”, esordiscono il Sindaco Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e l’Assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella.

“Dall’edizione 2022 l’iniziativa è a beneficio non solo degli ospiti della nostra residenza protetta ma anche di tutti gli anziani più fragili della nostra comunità. Il desiderio è quello di favorire il più possibile la condivisione delle tradizioni e dello spirito natalizio e l’intento che ci anima è duplice: invitare la comunità pietrese ad essere vicina ai nostri “nonni” più fragili ma anche sostenere le attività produttive, invitando la cittadinanza a fare gli acquisti nei negozi “sotto casa”. Regalare un pensiero e un “sorriso” ai nostri “nonni”, che più di tutti hanno subito e subiscono la solitudine e le difficoltà, ci sta proprio a cuore. Chi vorrà, quindi, potrà diventare un “Babbo Natale” ed esaudire il desiderio di un piccolo regalo, sostenendo, contemporaneamente, le realtà commerciali del nostro territorio. Ringraziamo di cuore le tante attività commerciali pietresi che hanno aderito e le associazioni delle attività produttive che da sempre contribuiscono in modo sostanziale e collaborano attivamente con il Comune per la realizzazione di questa bella iniziativa. Un grazie particolare all’Associazione dei Ristoratori Pietresi e della Val Maremola che, con un gesto che siamo sicuri sarà graditissimo, mettono nella lista dei desideri un “pranzo” di Natale e l’Auser, al M.A.S.C.I per la preziosa disponibilità di allestire l’“infopoint” e all’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, alla sua dirigente Dott.ssa Giuseppina Manno e alle alunne e agli alunni della scuola primaria Papa Giovanni XXIII e alle loro insegnanti per il bellissimo “regalo” che hanno deciso di fare ai “nonni” della S.Spirito, addobbando con loro l’albero di natale Siamo certi che, come sempre, tutta la nostra comunità si coinvolgerà in questa bella iniziativa veramente “corale” e risponderà, come accaduto negli anni precedenti, oltre le più rosee aspettative, riempiendo di regali il sacco di Babbo Natale!”, concludono il Sindaco e gli Assessori.