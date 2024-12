Pesca, Coldiretti Liguria: “Bene il decreto sulla copertura interessi bancari per le imprese del settore ittico”

Liguria. Coldiretti Liguria accoglie “con soddisfazione” l’approvazione del decreto da parte della Conferenza Stato-Regioni, che introduce un contributo destinato alla copertura totale o parziale degli interessi passivi sui finanziamenti bancari per le imprese del settore ittico.

“Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle difficoltà di accesso al credito che affliggono da tempo le nostre imprese di pesca, già messe a dura prova da condizioni strutturali complesse e da costi in aumento – commenta Daniela Borriello, responsabile nazionale e ligure di Coldiretti Pesca – La misura non solo sostiene la liquidità delle aziende, ma le aiuta a mantenere la capacità operativa in un momento critico per il comparto. La Liguria, con le sue storiche marinerie e una tradizione ittica di eccellenza, potrà beneficiare in modo significativo di questo strumento di supporto.”

La misura, nota come “cambiale azzurra”, prevede un contributo in conto interessi fino al 50% del tasso annuo nominale applicato dalle banche ai finanziamenti, con un tetto massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

“Si tratta di un importante passo avanti per sostenere la competitività delle nostre imprese e valorizzare il ruolo strategico della pesca nell’economia regionale – dichiarano in una nota congiunta Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale – Questo decreto dimostra l’attenzione del Governo verso un settore fondamentale per il nostro territorio, favorendo non solo la tenuta economica delle aziende, ma anche la stabilità sociale delle nostre comunità costiere.”

L’impegno di Coldiretti Liguria è ora rivolto a garantire una rapida e concreta attuazione del provvedimento, affinché le imprese possano accedere tempestivamente a queste risorse fondamentali per superare le attuali difficoltà e pianificare il proprio futuro con maggiore serenità.