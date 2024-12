Varazze. Paura a Varazze per un incendio di bosco che si è sviluppato nella notte appena trascorsa, a cavallo tra il 23 ed il 24 dicembre, in frazione Alpicella, in località Ceresa, e che è anche arrivato a lambire alcune case.

L’allarme è stato dato intorno a mezzanotte, con le fiamme, che si sono estese nel giro di breve tempo, visibili anche dalla costa di Albisola Marina.

Sul posto sono intervenute prontamente due squadre dei vigili del fuoco di Savona, con 10 operatori e 6 mezzi antincendio leggeri, affiancate da due squadre VAB (Volontari Antincendio Boschivo) di Varazze.

Intorno alle 5,30, come detto, le fiamme si sono avvicinate pericolosamente al centro abitato, andando a lambire alcune abitazioni e costringendo i soccorritori a presidiare e proteggere le case più esposte.

guarda tutte le foto 6



Paura a Varazze, incendio di bosco in frazione Alpicella

Le cause sono ancora in corso di accertamento ma, ad ora, l’incendio sarebbe sotto controllo nonostante le forti raffiche di vento che hanno complicato non poco le operazioni.

Ma anche il fumo ha raggiunto il centro abitato ed alcune famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni per precauzione.

Altri rinforzi sono attesi nelle prossime ore per completare le operazioni di contenimento: stando a quanto riferito, a breve potrebbe alzarsi in volo anche il canadair.

La raccomandazione del sindaco Luigi Pierfederici: “Non recatevi sui luoghi dove stanno operando le squadre di vigili del fuoco e protezione civile per non intralciare le operazioni di spegnimento”.