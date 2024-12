Pattinaggio e tennis, l’Asd Skate Revolution celebra il decennale di attività

Millesimo. Di recente l’Asd Skate Revolution, associazione attiva nel pattinaggio a Millesimo, ha traguardato i 10 anni di attività. Con un’intervista ad alcuni membri del direttivo, ripercorriamo insieme alcuni momenti storici.

Iniziamo l’intervista dall’anima della Skate Revolution, Debora Levratto, allenatrice e riferimento costante.

Cosa ti ha animato in questi anni? “Sicuramente la passione per il pattinaggio e lo stare insieme a tanti bambini, vederli crescere e capirsi a vicenda, cercare di insegnare qualcosa che vada oltre lo sport”.

I ricordi migliori? “I primi esordi in gara – racconta Levratto -, da novizi, dove nessuno conosceva il nostro nome (eppure eravamo già numerosi in pista… e rumorosi sugli spalti!), e poi le trasferte appassionate, con un pizzico di consapevolezza in più, i saggi coi genitori e nonni emozionati… di recente invece i campi estivi col pancione, ma anche l’ultima gara, un successo frutto di una bella collaborazione… insomma, fortunatamente sono proprio tanti!”.

E quelli peggiori? “Non parliamone, son pochi ma dolorosi… e purtroppo servono pure quelli, ci fanno crescere”.

Ora parliamo con un altro portavoce, il consigliere (sia della Skate Revolution, sia del Comune di Millesimo), Alessandro Alpa. Ci faresti un breve riassunto dal tuo punto di vista?

“Ho presieduto questa associazione sino a due anni fa – spiega Alpa -, pur essendo meno operativo di tanti altri. Ho solo sfruttato la mia professione per il bene del sodalizio: prima il bando Sport e Periferie per oltre 300mila euro (inseguito dall’associazione invano nel 2016 e 2017, vinto nel 2018, ma ha iniziato a dare i suoi frutti solo nel 2023/2024 per la parte del calcio, e deve ancora terminare per la nostra parte.. insomma, non una passeggiata), bonus vari, un contributo Filse, eccetera, che hanno dato un grosso aiuto ai capitali da autofinanziamento e mutui bancari… ma la risorsa più preziosa è stata il volontariato. Ricordo quando nel 2015 trovammo la struttura nel degrado, con vegetazione di 2 metri nel campo da tennis, e tutto il centro sportivo semi deserto: a vederlo ora quasi non ci si crede (e di questo bisogna rendere merito anche ai grandi progressi dell’Asd Millesimo Calcio)”.

E sul piano sportivo? “Anche se i risultati son sempre arrivati dal pattinaggio – aggiunge Alpa -, sia finanziariamente sia sportivamente, ho sempre dato la giusta considerazione anche al tennis, in quanto siamo in un tennis club ed è fondamentale la polivalenza delle strutture. Proprio per implementare l’agonismo di pattinaggio e tennis, e per diversificare le attività, abbiamo deliberato a settembre un paio di investimenti per noi importanti, anche grazie l’ingresso di sponsor.

Per il tennis dobbiamo ringraziare sia Sandro che ci ha creduto per primo (quando sembrava uno sport ormai perso per sempre a Millesimo), sia Paolo, che ha dato una sferzata importante quest’anno, superando oggi i 50 atleti seguiti da lui personalmente. Il pattinaggio invece ha sempre mantenuto ottimi livelli, praticamente da quando siamo nati”.

Gli iscritti oggi sono oltre 120, considerate le varie discipline di pattinaggio e tennis (e considerato chi non frequenta corsi, son oltre 200 sportivi, un record storico). L’evento “Famiglie in Festa” del 15 settembre, organizzato dal Comune, è stato sicuramente un bel volano.

Per finire qualche considerazione del vicepresidente Stefano Belerio, che è una delle memorie storiche: “Penso di poter parlare a nome di tutto il direttivo dicendo che qui mi trovo bene da 10 anni, in quanto si è circondati da persone semplici e genuine, che fanno del proprio meglio per migliorare impianti pubblici, dare un servizio e insegnare qualcosa a tanti bambini, e di questi tempi non è poco. Una vera associazione dove si decide a maggioranza e si fanno le cose per passione”.

“Di certo ci sono anche aspetti negativi, e non siamo esenti da critiche, ma possiamo essere soddisfatti del percorso fatto – conclude Belerio -, tentando di migliorarsi sempre per il futuro”.