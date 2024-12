Pattinaggio corsa, tris di successi per Iacopo Tessitore all’Imola Indoor Cup

Savona. Ancora un successo per Iacopo Tessitore. Il pattinatore classe 2016 di Quiliano, campione di categoria del Circuito Nord Ovest 2024, tesserato da due stagioni per la società HP Savona in line, ha primeggiato all’Imola Indoor Cup, la cui seconda tappa si è svolta sabato 7 e domenica 8 dicembre.

Tessitore, nella categoria Giovanissimi, ha vinto tre gare su altrettante disputate. Si è classificato primo nella destrezza, nella due giri sprint e nella cinque giri in linea.

Tra i risultati conseguiti dal pattinatore quilianese, in questa intensa stagione, spicca inoltre la medaglia d’argento nella 6 Giorni Rotellistica Santa Maria Nuova, tenutasi nel mese di agosto.