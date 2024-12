Patteggiamento Toti, il procuratore: “Sentenza in soli 7 mesi, risparmiati tempo e risorse. I costi dell’inchiesta a carico degli imputati”

Liguria. “A dicembre 2024 a poco più di sette mesi dall’esecuzione di una misura cautelare che è arrivata all’esito di una complessa attività investigativa, siamo arrivati a una sentenza di applicazione della pena. Ritengo che non si possa parlare di tempi eccessivamente lunghi. Abbiamo agito, e non è la prima volta per questa Procura, in una logica deflettiva rispetto a dibattimenti potenzialmente molto lunghi, con un risparmio di tempo e risorse”. Lo ha detto il procuratore di Genova Nicola Piacente in una conferenza stampa in occasione del patteggiamento dell’ex governatore Giovanni Toti.

Il procuratore di Genova, che mai era intervenuto pubblicamente nonostante gli attacchi politici e non solo ricevuti per la maxi inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ha deciso di aspettare il giorno della sentenza per rispondere con i ‘numeri’ dell’inchiesta alle tante polemiche di queste mesi sulla durata dell’indagine, i suoi costi e i suoi effetti.

“Confische valgono il doppio delle intercettazioni, che sono pagate da imputati”

“Le intercettazioni a carico dell’ex governatore Toti sono durate un anno e quattro mesi, non quattro anni come ho sentito dire in giro e sono iniziate con l’ipotesi del reato previsto all’ 318, quello della corruzione per l’esercizio della funzione che è poi il reato per cui è stata applicata la pena con il patteggiamento”. E il costo di queste intercettazioni “che è pari a 396 mila euro in totale e riguarda anche la parte di inchiesta ancora non conclusa” ricade sugli imputati. “Si tratta di soldi che non paga il contribuente italiano – sottolinea il procuratore – visto che con il patteggiamento allargato, previsto per le pene superiori ai due anni, le spese sono a carico degli imputati”.

Non solo, la Procura incamera con le confische ha ottenuto la restituzione del profitto del reato per un totale 740mila euro, quasi il doppio delle spese di intercettazione. E su questo il Procuratore non manca di un filo di ironia nei confronti di chi in questi mesi ha parlato di una Regione bloccata nei fatti dall’inchiesta: Questo non va in compensazione a un asserito crollo del pil della Liguria -ha detto il procuratore – perché in questa indagine non è stato sequestrato nessun cantiere ma nemmeno una cazzuola o un martello pneumatico. Quindi se ci sono state delle perdite non sono dovute all’inchiesta, visto che non è stato sequestrato nulla”.

“Il patteggiamento è equiparabile a una condanna con effetti ridotti”

Piacente ha voluto ribadire come “nella formulazione attuale l’articolo 318 del codice penale non si possa parlare di corruzione per atto legittimo ma corruzione per l’esercizio della funzione. La vecchia nomenclatura ‘corruzione propria’ non è più in vigore da molti anni. “Inizialmente era contestato l’articolo 319 – ha spiegato Piacente – ma la Procura quando ha esercitato l’aziende penale si era posta in un’ottica dibattimentale e si è resa conto che l’accusa era più solida sul 318 rispetto al 319”.

Sul tema del significato del patteggiamento vale a dire se possa essere oppure no considerata una condanna, “la Cassazione dice che l’applicazione della pena è equiparabile a una sentenza di condanna con effetti ridotti” ha detto il procuratore “e di certo non è una sentenza di assoluzione”.

“Forse fino a oggi non avevo tutelato a sufficienza i colleghi dagli attacchi”

A chi gli ha chiesto come abbia vissuto la Procura il clima politico e mediatico intorno all’inchiesta il procuratore di Genova si è limitato a ribadire che “volutamente abbiamo tenuto un profilo basso. Questa è la prima conferenza stampa sull’inchiesta e in questi mesi sul tema abbiamo pubblicato solo tre comunicati. Noi siamo soggetti soltanto alla legge, fino a quando la legge se ce lo consentirà continueremo a lavorare. L’unico scrupolo che mi pongo è quello di non essere riuscito a tutelare fino in fondo i colleghi titolari dell’indagine. Spero oggi di aver parzialmente rimediato”.