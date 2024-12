Passaporti in tempi record, la Questura di Savona “salva” la vacanza ad un gruppo di croceristi

Savona. Nella mattinata di qualche giorno fa, a Savona, 12 persone che erano al porto di Savona per salpare per una crociera di 22 giorni alla volta delle paradisiache isole dei Caraibi, sono state bloccate all’imbarco perché non avevano il passaporto necessario per l’ingresso di una delle mete della crociera, quindi non era possibile completare le operazioni di check-in ed accedere all’imbarcazione.

I turisti coinvolti, tra le mete in programma, avrebbero dovuto raggiungere un’isola ex colonia britannica che richiede il passaporto, a differenza delle altre isole caraibiche, ex colonie francesi ed olandesi, per le quali è sufficiente la carta d’identità per accedervi.

Per non rinunciare alla vacanza, il gruppo di croceristi, pur non essendo residenti in questa provincia, si sono presentati all’Ufficio Passaporti della Questura di Savona per chiedere il rilascio del documento.

Gli agenti dell’Ufficio Passaporti hanno preso immediatamente contatto con le Questure di residenza dei richiedenti, riuscendo ad ottenere in brevissimo tempo i riscontri positivi in merito alla conferma dei dati anagrafici e soprattutto gli esiti favorevoli circa la mancanza di motivi ostativi giudiziari per il rilascio dei passaporti.

Quando la coppia pugliese, la famiglia toscana ed il gruppo di amici provenienti dalla Lombardia sono tornati allo sportello, muniti di marca da bollo, ricevuta del versamento effettuato all’ufficio postale e due fotografie, gli è stato immediatamente rilasciato il passaporto. Subito dopo hanno raggiunto il porto per l’imbarco realizzando la loro vacanza “da sogno”.

Con l’occasione, in vista delle prossime festività di fine anno, la Polizia di Stato consiglia “di controllare per tempo i documenti necessari all’espatrio in caso di soggiorni all’estero e soprattutto in caso di tour o crociere che tocchino più tappe, per avere il tempo di richiedere e ottenere il passaporto“.