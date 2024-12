Parco della Foce di Albenga, il consigliere Perrone: “Centro di spaccio a cielo aperto. Situazione chiara a tutti, tranne al sindaco”

Albenga. “Ho presentato questa sera (ieri, giovedì 12 dicembre, ndr) in consiglio comunale una mozione firmata da tutta l’opposizione a titolo ‘Ripristino del decoro e della sicurezza del Parco della Foce’ per sottilineare la situazione di degrado del suddetto Parco. Riteniamo che la sicurezza e il decoro urbano siano priorità’ fondamentali e imprescindibili per garantire una città vivibile ed accogliente”. Lo scrive, in una nota, il consigliere comunale di minoranza albenganese Ginetta Perrone.

“La situazione attuale del Parco – spiega – rappresenta un danno per l’immagine di Albenga e un rischio concreto per la sicurezza pubblica. Negli ultimi tempi la zona è diventata un centro di spaccio a cielo aperto e, non temo smentita nell’affermarlo, un rifugio per senza tetto. Questa situazione è sotto gli occhi di tutti a parte il sindaco che, pur essendosi recato in zona, non ha trovato riscontro alle mie parole nella realtà del luogo”.

Aggiunge Perrone: “A giugno del 2024 la Polizia Municipale e’ stata impegnata in una operazione di accesso e successiva bonifica del del parco, due cittadini stranieri sono stati sanzionati per “accampamento abusivo” e segnalati per detenzione ai fini di spaccio . Questo a dimostrare la veridicità delle nostre parole. Nel 2017 l’allora sindaco Cangiano dichiarò che quella del parco della foce era una bellissima area che tornava ad essere fruibile dai cittadini con un problema di ordine pubblico in meno. A giugno 2023 il sindaco Tomatis, a seguito di uno sfalcio dell’erba e della pulizia, affermò che lo sfalcio avrebbe reso fruibile tutta l’area evitando situazioni di degrado”.

“Tutti concordi quindi nel trovare la zona degradata, ma stasera il voto della maggioranza è stato contrario proprio perché parole come ‘degrado inaccettabile’, ‘centro di spaccio a cielo aperto’ non sono parse adeguate alla situazione del Parco Foce e neppure l’urgenza di porre mano a questa situazione. Avremmo potuto e voluto trovare un punto di incontro per far sì che finalmente ci si muovesse nella giusta direzione, ma non è stato possibile, perché la priorità è sembrata la forma più che la sostanza. Invitiamo i cittadini a recarsi sul posto e constatare con i propri occhi la situazione del luogo e inviarci eventuali segnalazioni perrone.comunedialbenga@gmail.com”, conclude.