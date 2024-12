Parchi liguri, presentate attività e calendari 2025. Vicepresidente Piana: “Enti fondamentali per promozione e tutela”

Liguria. Si è svolta oggi (19 dicembre) la tradizionale presentazione dei calendari, dei bugiardini e delle attività 2025 dei Parchi Liguri. L’incontro, oltre a fornire una visione a 360 gradi sulle bellezze naturalistiche della Liguria immortalate dagli scatti inseriti nei calendari, è stato un’occasione per ricordare uno degli obiettivi più rilevanti raggiunti dagli enti liguri: l’adesione del Parco del Beigua e del Parco delle Alpi Liguri alla Carta Europea del Turismo Sostenibile.

La CETS, certificazione internazionale promossa da Europarc Federation, attesta una gestione virtuosa del territorio in ambito turistico, favorendo lo sviluppo sostenibile e la tutela del patrimonio naturale e culturale delle aree protette. Nel corso della presentazione sono anche stati illustrati i progressi compiuti dal Parco dell’Antola nel percorso necessario ad ottenere questo importante riconoscimento. In Liguria, anche il Parco Nazionale delle Cinque Terre aderisce alla CETS.

“La presentazione dei calendari dei Parchi è ormai una tradizione di fine anno irrinunciabile, oltre ad essere un momento utile per fare il punto sulle iniziative promosse nel corso del 2024 e per analizzare gli obiettivi dell’anno in arrivo – commenta Alessandro Piana, vice presidente di Regione Liguria e assessore con delega ai Parchi -. La prestigiosa certificazione ottenuta dimostra ancora una volta quanto il nostro territorio sia stato in grado di valorizzare il suo patrimonio ambientale. Come Regione, nel 2025 vogliamo continuare il lavoro intrapreso negli scorsi anni per migliorare ulteriormente le performance della Liguria in settori come la sostenibilità e la difesa del patrimonio naturale”.

“I parchi regionali – conclude il vice presidente Piana – svolgono un ruolo prezioso anche nella riscoperta del territorio e delle sue tradizioni: un aspetto fondamentale, soprattutto nel nostro entroterra, per migliorare la qualità di vita dei residenti e attirare un turismo sostenibile e attento”.

“Chiudiamo un anno che ha visto i nostri Enti impegnati su temi fondamentali come le reti sentieristiche, l’educazione ambientale e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, senza dimenticare i progetti finalizzati al raggiungimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile, un obiettivo al quale praticamente tutti i Parchi, pur in stadi di progressione diversi, stanno lavorando – dichiara il presidente di Federparchi Liguria Roberto Costa -. Il ‘fil rouge’ delle attività 2025 sarà il trentesimo anniversario della legge che ha istituito i parchi regionali, una ricorrenza che sarà accompagnata da iniziative culturali, eventi e progetti. Fra questi, il concorso ‘Mieli dei Parchi’ e un convegno nazionale per fare il punto sull’evoluzione del ruolo e dei compiti delle aree protette in questi 30 anni di legge LR 12/1995. Il 2025 vedrà anche la partenza di un progetto di mobilità sostenibile, lanciato da Federparchi e perfezionato da Regione Liguria, chiamato ‘Itinerario Cicloturistico dei Parchi Liguri’: una pedalata a tappe di 650 km che attraverserà tutti i luoghi più belli della nostra Regione valorizzando paesaggi, ambienti naturali, borghi storici e produzioni tipiche di qualità”.