Pallavolo Carcare in campo per la solidarietà: raccolta di giocattoli per i bambini ospedalizzati

A Carcare la solidarietà è di casa. Su organizzazione della Pallavolo Carcare, lunedì 9 dicembre nel palazzetto dello sport, ai Supereroi per Voi saranno consegnati centinaia di giocattoli per destinarli ai bambini ospedalizzati.

Si replica l’iniziativa benefica già sperimentata in occasione della Pasqua dove la società ha raccolto le uova destinate ai bambini ricoverati presso gli ospedali di Genova, Savona e Torino.

Questa volta, in occasione delle festività natalizie, si è proceduto alla raccolta di giocattoli per la stessa destinazione: ai bambini che passeranno le feste in reparti ospedalieri.

“Anche in questa occasione – commentano dalla società Pallavolo Carcare – ci siamo avvalsi della collaborazione ed amicizia dei Supereroi per Voi, associazione da sempre impegnata in attività di volontariato a sostegno dei bambini ospedalizzati. Mutuiamo il loro slogan natalizio ‘Aiutaci a rallegrare il Natale dei piccoli ricoverati negli ospedali pediatrici Porta un tuo piccolo dono e noi lo consegneremo per te!’ per tramutarlo in concreto: dalle famiglie dei nostri piccoli atleti sono giunti numerosi giochi che, il giorno 9 Dicembre alle ore 17,30 nel palazzetto di Carcare, saranno consegnati ai Supereroi per poi essere distribuiti nei reparti ospedalieri pediatrici in una piccola cerimonia aperta al pubblico”.

“L’iniziativa – fanno sapere dalla dirigenza – rientra nel piano di aiuto sociale che viene pianificato ogni anno dalla società per rafforzare il concetto di Sport legame utile con il territorio e poter consolidare, nelle abitudini dei nostri piccoli atleti, il concetto di sentirsi utili quando si aiuta il prossimo, specialmente se viene rivolto a chi ne ha bisogno; anche in questa occasione il riscontro è andato al di là di ogni più rosea previsione e possiamo ritenerci soddisfatti e motivati per simili iniziative”.

Anche il comune di Carcare, per tramite del sindaco Mirri, chiosa positivamente l’iniziativa sottolineando che “lo sport è sì fatto di successi sul campo, ma inanellare lo sport con la cultura dell’aiuto sociale, per i nostri piccoli concittadini, è un elemento importante che deve essere perseguito in ogni piccolo ambito comunitario e sicuramente il Comune sarà partecipe”.

Il logo dei Supereroi per Voi

La locandina dell’iniziativa