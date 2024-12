Pallacanestro Alassio, una settimana con diversi successi importanti

Alassio. Ottimi successi sofferti per Under 17 Gold, Under 15 Gold. Nel femminile vincono la prima squadra, l’Under 16 Piemonte e l’Under 15 femminile. Bene anche l’Under 17 e l’Under 19 regionale. Ecco il resoconto della settimana redatto dalla Pallacanestro Alassio.

SERIE C FEM: Vittoria in trasferta e secondo successo stagionale in altrettante partite per la prima squadra che trova un buon apporto da parte di tutte e 12 le convocate.

SESTRI 31 – PONENTE 83

U19G: Punteggio altissimo e buona prestazione ma non riusciamo a rendere la vita difficile allo strapotere di Next Step.

PONENTE 89 – NEXT STEP 117

U19 REG: Bella prestazione contro Cestistica con tutti i convocati autori di una buona prestazione e al tavolo la gradita visita di Andrea Maffiola.

PONENTE 84 – CESTISTICA 35

U17 GOLD: Partita equilibrata e difficile portata a casa grazie ad una buona prestazione nonostante diverse forzature che potevano costarci care in un campionato dove tutte le gare sono equilibrate.

PONENTE 65 – NEXT STEP 62

U17 REG: Trasferta positiva con tutti i ragazzi protagonisti in campo e ottima distribuzione dei punti realizzati.

SEAGULLS 47 – PONENTE 71

U16 Fem. PIEMONTE: Bella trasferta a Bra con buona vittoria e ottima cena post partita.

BRA 16 – ALASSIO 65

U15 GOLD: Vittoria a sorpresa per i nostri con la capo classifica Pegli con la speranza di rivedere presto in campo Ruben!

PONENTE 51 – PEGLI 46

U15 FEM: Bilancio in parità in due partite equilibrate, con Savona troviamo tanta zona, con Lavagna le difese superano gli attacchi e la spuntiamo di poco.

CESTISTICA 40 – ABC 39

ABC 26 – LAVAGNA 24

MINIBASKET: Sabato con due appuntamenti molto positivi

ESORDIENTI: Finalmente inizia anche questo campionato e il gruppo gialloblù risponde positivamente nella prima giornata con Vado. Riusciamo a spuntarla in tutti e 4 i tempi ma, tralasciando il risultato che a questa età passa in secondo piano, gli aspetti positivi arrivano dal buon gioco anche se, come è normale che sia a questa età, ci sono ampi margini di miglioramento. Il gruppo è numeroso e sicuramente la prossima partita verrà convocato chi è stato a riposo in questa giornata.

PALL. ALASSIO 12 – PALL. VADO 4

SCOIATTOLI-LIBELLULE: Dopo due tornei interni e l’amichevole con gli amici di Borghetto ecco la prima giornata anche per questa categoria che comprende i nati nel 2016-17. Trasferta a Loano, tantissimi tempi, molto equilibrio, vittoria di pochissimo per i nostri ma soprattutto tanti sorrisi in un bel clima sportivo. Ringraziamo Loano per l’ospitalità e… alla prossima gara! Bella mattinata di minibasket.