Pablo Garbini si gode un Savona in quinta: “Briano quello che mi fa rilassare di più quando ha la palla”

Braccetto di sinistra nella difesa a tre a fianco di Schirru. Quarantadue anni e non sentirli per Pablo Garbini, che si trova a suo agio nel nuovo schieramento chiesto da mister Emanuele Cola. Non solo marcatura, il suo pane, ma anche molti compiti di impostazione. Diverse le volte in cui al passaggio in avanti in verticale è avanzato ritrovandosi a gestire il pallone in posizione avanzata.

Il 2 a 0 contro la Bolzanetese, quinta vittoria consecutiva, è arrivato insieme a una prestazione convincente: “Sapevamo che era una squadra molto forte. Nel complesso, abbiamo sempre avuto noi il pallone. La vittoria non è mai stata in discussione anche se abbiamo segnato nel secondo tempo”

Sulle nuove “funzioni” in campo: “Mi trovo a mio agio adesso perché ho capito quel che vuole il mister. Sono sicuro perché i miei compagni mi danno sicurezza e spesso la palla non torna indietro. Questo nuovo modo di giocare ci permette di stare più alti e di pressare l’avversario“.

Per lui, sorride, sono tutti giovani ma parole di particolare apprezzamento per la punta Berruti e per il fantasista Briano, ieri tra i migliori in campo: “Berruti gioca in un ruolo molto difficile del calcio ma mi piace molto anche se non entra spesso. Briano è quello che mi fa rilassare di più quando ha la palla tra i piedi”.

Società ancora attiva sul mercato: Giacomo Piu, ormai ex Finale, vicinissimo a vestire i colori del Vecchio Delfino. Gabriele Romano, non convocato sabato, potrebbe lasciare il Vecchio Delfino.