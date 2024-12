Ospedale Cairo, la Tac sarà trasferita al piano terra: quello interrato non sarà più destinato ad attività sanitarie

Cairo Montenotte. “Asl2 desidera esprimere un sincero ringraziamento al personale che, grazie alla sua preziosa disponibilità e professionalità, ha dato attuazione al piano di recovery predisposto dalla Direzione, consentendo di ripristinare la maggior parte dei servizi dell’Ospedale di Cairo in tempi brevissimi dopo l’alluvione del 26-27 ottobre. La radiologia mobile è stata attivata immediatamente e gli interventi chirurgici programmati sono ripresi in poco più di una settimana”, lo afferma l’Azienda sanitaria in una nota.

“In questi giorni è stato definito un progetto per la nuova collocazione della Tac al piano terra, con un investimento previsto di 2 milioni e 300 mila euro. Sono inoltre in corso valutazioni su ulteriori soluzioni che potrebbero offrire vantaggi logistici e garantire una maggiore integrazione tra i servizi. Il piano -1 non sarà più destinato ad attività sanitarie”, prosegue la nota.

“I lavori per la nuova collocazione della Tac si intrecceranno con quelli già programmati per la Casa della Comunità, rendendo l’intervento particolarmente impegnativo, mentre in tutto l’Ospedale di Cairo saranno attivi contemporaneamente tre cantieri finanziati dal PNRR, ciascuno con scadenze specifiche, aumentando ulteriormente la complessità organizzativa. Tuttavia, si lavorerà con l’obiettivo prioritario di garantire l’erogazione continua di tutti i servizi, evitando significative interruzioni e assicurando la qualità delle prestazioni sanitarie”, aggiungono da Asl2.

“Tutte le attività necessarie stanno quindi procedendo con rapidità, nel rispetto della sicurezza e della qualità degli interventi”, conclude la nota.