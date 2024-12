Orientaragazzi Savona, dal 4 all’8 dicembre gli incontri dedicati all’orientamento e al lavoro: oggi uno speed date per far incontrare giovani e cooperative

Savona. Dopo il grande successo dell’edizione di novembre dedicata alla scelta delle scuole e delle opportunità formative, che ha visto la partecipazione di oltre 1700 persone, è tornato anche quest’anno a dicembre l’appuntamento dedicato al mondo del lavoro presso Sala Sibilla (nel complesso monumentale del Priamar).

Si è iniziato il 4 e il 5 dicembre con il Career Day realizzato in collaborazione con Regione Liguria e Orientamenti: sono state oltre 400 le posizioni aperte offerte da 35 aziende del territorio savonese e ligure che attraverso le candidature spontanee e i colloqui di lavoro hanno dato un’opportunità concreata ai cittadini che cercano lavoro.

Oggi, 6 dicembre, si è parlato di futuro, orientamento, opportunità di lavoro e nuove professioni, nel corso dello Speed Date tra giovani e imprese cooperative, promosso da Confcooperative Liguria e Legacoop Liguria. L’appuntamento, il secondo organizzato nel savonese, è inserito nell’ambito della manifestazione Orientaragazzi, patrocinata da Comune di Savona, Ufficio Scolastico Regionale di Savona, Università degli Studi di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Gli studenti di 4 scuole superiori del territorio – Liceo Giuliano della Rovere, Istituto Istruzione Superiore Boselli – Alberti, Istituto Secondario Superiore Mazzini-Da Vinci e Nuovo Polo Scolastico Finalese – hanno avuto l’opportunità di incontrare 9 imprese cooperative – Arca, Capitan Morgan, Coop Liguria, Tracce, SOLIDA Impresa Sociale, MeWe Abitare Collaborativo, Bandiera Lilla, Bottega della Solidarietà e Dafne – e due realtà giovanili, quali L’Officina delle Idee di Legacoop Liguria, progetto sperimentale rivolto agli under 30, e Call Creare.Coop di Fondosviluppo Confcooperative. Presente anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria con un suo desk istituzionale.

Il format dello Speed Date ha permesso ai ragazzi di visitare a rotazione le varie postazioni, approfondendo tematiche incentrate su sette aree chiave dell’Agenda 2030: lavoro dignitoso e crescita economica; imprese, innovazione e infrastrutture; riduzione delle disuguaglianze; città e comunità sostenibili; consumo e produzione responsabili e nuove generazioni.

L’evento ha offerto anche momenti di confronto one to one tra studenti, insegnanti e imprese, per esplorare in maniera approfondita le opportunità di avvio di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e costruire una rete solida tra scuola e mondo del lavoro.

“Per il secondo anno ospitiamo nel nostro OrientaRagazzi Lavoro questa iniziativa che costituisce un importante momento di incontro tra i ragazzi e il mondo delle imprese cooperative approfondendo la conoscenza delle realtà presenti e le opportunità del nostro territorio” ha dichiarato Elisa Di Padova, vicesindaco del Comune di Savona.

“Si tratta di un altro momento importante che con le iniziative del mese di dicembre dopo il Career day dedichiamo al tema dell’orientamento lavorativo, animati dall’impegno a rendere sempre più la nostra città luogo dove “scegliere di restare o di tornare a vivere””, ha concluso il vicesindaco.

“Da diversi anni organizziamo, come Legacoop Liguria e Confcooperative Liguria, questo Speed Date in tutta la Regione Liguria e adesso lo abbiamo inserito all’interno di Orientaragazzi “, afferma Rosangela Conte, di LegaCoop Liguria

“Questo Speed Date è un format che prevede delle postazioni con delle aree tematiche (area lavoro dignitoso e crescita economica, area imprese, innovazione e infrastrutture, area ridurre le disuguaglianze, area città e comunità sostenibili, area consumo e produzioni responsabili, area istituzionale e area generazioni) e ogni postazione ha almeno due cooperative. I ragazzi, in una prima fase, hanno ruotato tutte e sette le aree (dove per ognuna si sono fermati per 4 minuti) e, successivamente, hanno iniziato gli one to one, scegliendo quella che è piaciuta di più”.

I giovani hanno avuto così la possibilità di organizzare anche tirocini e percorsi PCTO direttamente con le cooperative. Gli obiettivi di questo Speed Date sono molteplici: “Innanzitutto far conoscere le cooperative come opportunità di lavoro e di esperienza orientativa, ma soprattutto far conoscere che cosa è una cooperativa in alternativa alle classiche imprese”, spiega Rosangela.

“Noi spingiamo molto che siano cooperative di giovani, in particolare abbiamo un progetto che si chiama “L’officina delle idee” che sponsorizza e promuove le idee di impresa: un luogo dove i giovani, under 30, possono andare e portare la propria idea di impresa e svilupparla. La cooperazione vuole imprenditori o imprenditrici giovani”.

In Italia ci sono 59 mila cooperative con 12 milioni di soci. In Liguria sono 500 quelle associate a Legacoop e Confcooperative, e 25 mila tra dipendenti e soci lavoratori con 14 sedi operative (come rappresentanza) sparse sul territorio. “L’obiettivo della cooperazione è il ricambio generazionale, bisogna rinnovare: più giovani entrano più la cooperativa ha la possibilità di durare nel tempo. La cooperativa nasce con una base sociale, quindi ha bisogno di questo rinnovamento. Statisticamente in Liguria le imprese muoiono perché non esiste questo ricambio e quindi la cooperazione cerca di fare un ragionamento completamente diverso”, conclude Rosangela.

“Siamo nati ad ottobre 2024 con l’idea di creare un gruppo di giovani, under 30, che lavorassero allo sviluppo di progetti innovativi – afferma Pietro Vago, dell’ “Officina delle idee”- al momento ce ne sono 20 di iscritti, tutti universitari ma ci apriamo anche ai ragazzi dai 18 ai 30 anni”.

“Questi giovani sono sottoposti ad un percorso di formazione che di si divide in due fasi – spiega – la prima fase con lezioni frontali dove affrontiamo argomenti che riguardano il mondo cooperativo e il modello cooperativo ma diamo loro anche competenze tecniche”.

“La seconda fase prevede una visita alle cooperative che sono state selezionate in tutto il nord Italia, un opportunità per far vedere a questi ragazzi come funzionano – aggiunge – effettuiamo una vera e propria analisi preventiva dell’impresa. L’ idea è quella di visitare la cooperativa in modo tale che i ragazzi si rendano conto delle problematiche che possono avere. Il secondo passaggio è capire come poter arginare o risolvere queste problematiche e portare delle soluzioni”.

Questo progetto per i giovani è totalmente gratuito:” Esiste un budget messo a disposizione da LegaCoop che sostiene il tutto”, conclude.

“Non un career day, ma un momento di confronto e ispirazione – spiega Fabio Musso, coordinatore Legacoop per la provincia di Savona – la parola chiave è professioni del futuro: come la cooperazione può rispondere alle sfide dell’intergenerazionalità”.

OrientaRagazzi è il progetto del Comune di Savona realizzato con il contributo di Fondazione De Mari, la partnership con Orientamenti (progetto di Regione Liguria) e il supporto degli enti del territorio: Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Savona, Alfa Liguria, Università di Genova, Unione degli Industriali di Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria.