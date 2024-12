Open day negli istituti di Finale Ligure e per la scuola dell’infanzia a Orco Feglino

L’Istituto Comprensivo di Finale Ligure apre le porte a genitori e futuri studenti con una serie di Open day che si terranno dal 9 dicembre 2024 al 9 gennaio 2025. Un’opportunità preziosa per conoscere da vicino una realtà educativa che punta sull’innovazione didattica, l’inclusione e la valorizzazione delle potenzialità di ogni bambino.

Gli Open Day scolastici si configurano come un tassello cruciale nella difficile decisione di selezionare la scuola più adatta ai bisogni dei bambini. Oltre a fornire informazioni sui programmi accademici, questi eventi offrono un’immersione diretta nella vita scolastica. Le famiglie hanno l’opportunità di interagire con docenti, dirigenti e altri genitori, creando così un quadro completo dell’ambiente educativo.

Le giornate di orientamento offriranno ai visitatori la possibilità di esplorare le aule, i laboratori e gli spazi dedicati all’apprendimento.

Docenti, personale ATA e la dirigente scolastica Prof.ssa Cosimina Bencardino saranno a disposizione per illustrare i programmi, rispondere alle domande e fornire tutte le informazioni necessarie.

I genitori e i ragazzi potranno assistere a dimostrazioni pratiche che spaziano da laboratori scientifici a performance artistiche, passando per attività ludico-educative, così da scoprire i metodi didattici innovativi e i progetti che caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituto.

OPEN DAY PRIMARIA:

Finalpia 11 dicembre dalle 16.45.

Calvisio 12 dicembre dalle 17.00.

Calice 16 dicembre dalle ore 17.00.

Borgo 18 dicembre dalle ore 17.00.

Finalmarina 19 dicembre dalle ore 17.00.

Anche l’amministrazione comunale di Orco Feglino invita tutte le famiglie all’Open day della scuola dell’Infanzia “Il Melograno” che si terrà il 07 Dicembre alle ore 10.00, alla presenza dei docenti e della Dirigente Scolastica Cosimina Bencardino, che calorosamente ringraziamo per la disponibilità.

Le docenti presenteranno la filosofia didattica della scuola, basata quest’anno su un approccio laboratoriale, mirato a stimolare la curiosità e la creatività dei bambini attraverso esperienze pratiche e interattive. La scuola dispone di un ampio giardino, palestra, refettorio e spazi dedicati alle attività ludico-didattiche, offrendo un ambiente stimolante e sicuro per la crescita dei bambini.

“La scuola dell’Infanzia “Il Melograno” ricopre assoluta valenza comunitaria e sociale all’interno del nostro paese e come amministrazione crediamo fortemente nella necessità di continuare a sostenere la sua apertura – ha detto il sindaco Simone Durante -. Pensiamo fermamente che la struttura, alla quale tutti siamo affezionati e legati, possa rappresentare un punto educativo significativo per l’intero comprensorio Finalese, dove i bambini possano crescere in un’ambiente contenuto, attento ed a contatto con la natura”.