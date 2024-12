“Ogni uomo/ è figlio/ del proprio coraggio/ e della profondità/ del proprio sguardo” scrive l’amico Gershom Freeman e mi permetto di aggiungere che la profondità dello sguardo di un essere umano va misurata con la distanza dell’orizzonte che riesce a raggiungere. Va poi precisato che lo sguardo gershomiano è da intendersi nelle due direzioni, una introspettiva e l’altra rivolta all’esterno, i due orizzonti così determinati danno la dimensione della estensione esistenziale complessiva del soggetto che osserva. Un’altra componente fondamentale di tale territorio, oltre all’ampiezza, è costituita dalla qualità, penso sia evidente che un’enorme distesa di terra improduttiva valga molto meno di un minore spazio estremamente fertile, ebbene, la qualità di un simile ambito esistenziale è determinata dal coraggio, per dirla sempre con l’immagine dell’amico Gershom, il coraggio, dicevamo, che è il cuore capace di pompare linfa vitale lungo il cammino di chi, passo dopo passo, sposta progressivamente i confini del proprio orizzonte. Credo sia importante precisare che l’orizzonte non è la stessa cosa di un confine, come affermava Frida Kahlo: “Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti, dove tu disegni confini”, il confine è limite, è controllo, l’orizzonte è un invito a essere raggiunto, amato, superato. Spero mi sia concesso questo slancio lirico, credo sia importante un invito che rivolgo a chiunque abbia il piacere di leggere queste righe e il coraggio di trasformarle in sentire personale, a questo lettore sussurro: “Diamoci appuntamento laggiù, oltre l’orizzonte, dove non è sguardo umano e dove sarà possibile incontrarci davvero, è lì che ti attendo, è lì che sarà il prossimo inizio”. E subito riprendo un approccio meno emotivo raccogliendo il provocatorio invito di Quinto Orazio Flacco che denuncia la pratica del rimandare il consentirsi a una vita davvero vissuta in nome di quelli che definisce i sogni di “giardini incantati al di là dell’orizzonte” mentre, afferma, è più utile “goderci la vista delle aiuole in fiore sotto le nostre finestre”.

Capisco intimamente l’accusa di Orazio, ma io non parlo di paradisi ultraterreni, non sto riferendomi a orizzonti che risultano confini tra il mondo degli uomini e i giardini delle Esperidi, non individuo pericolose Colonne d’Ercole, sto proponendo una diversa lettura del concetto di orizzonte. Intendo l’orizzonte come il punto più basso del cielo e il più alto della terra o del mare, ma anche viceversa, una meravigliosa diversa-identità che ci offre la possibilità di comprendere chi siamo noi, questa misteriosa e diveniente sintesi di opposti coincidenti, che si abbracciano realizzando un doppio unico. Noi siamo un viaggio bifronte e unico verso lo speculare orizzonte che ci abita e quello che osserviamo fuori di noi, il senso di tale incedere non si limita al desiderio velleitario di raggiungere una linea che, necessariamente, procede alla velocità del nostro passo, nemmeno suggerisco di limitarci all’ultimo orizzonte che la siepe, di leopardiana memoria, “il guardo esclude”, valicato dalla grandezza dell’animo del poeta che spiega “io nel pensier mi fingo” anche se, ma questo è possibile solo a giganti come il recanatese, questo gli consente di ascoltare la voce delle “morte stagioni”, compararle con “la presente e viva”, soprattutto di ricordare l’eterno trasumanando; forse è più prossimo alla prospettiva che suggerisco l’atteggiamento montaliano che nella prosaica petroliera prova a individuare la possibilità di un “varco” in quell’orizzonte che, comunque, è letto come un limite, come “un muro sormontato da cocci aguzzi di bottiglia”. Con assoluta modestia e grande amore nei confronti di ogni essere umano, provo a percorrere una via solitaria eppure solidale a ogni uomo: acquisire la consapevolezza che, se ci si regala il folle pensiero di poterci incontrare all’appuntamento oltre l’orizzonte al quale ho invitato il lettore, solo allora la rivoluzionaria transvalutazione di tutti i valori di nietzscheana memoria potrà consentirci di riappropriarci finalmente del fraterno senso dell’esistere insieme in quella che tornerà a essere, o forse solo allora diverrà, una “valle di sorrisi”.

Ci può essere utile per meglio comprendere il concetto di identità dell’essere umano come percorso esistenziale, viaggio verso un orizzonte che diviene limite solo se lo si vive in quell’ottica, il mito di Orfeo e Euridice nel quale la giovane, prematuramente dipartita e oggetto di un amore assoluto, va intesa come l’orizzonte che è altro rispetto al cantore eppure lo abita profondamente. Il coraggio di valicare il più terribile dei confini, nel mito accedere al mondo ultraterreno, sfidare la morte per meglio poter poi vivere la vita, conduce Orfeo, simbolo di ognuno di noi, a meritarsi l’occasione di un nuovo viaggio, un ritorno, accompagnato da Euridice verso una futura esistenza insieme, ma qui il pericolo diviene ancor più abissale: il viandante deve percorrere il tragitto non più da solo, in compagnia di una promessa di felicità che lo segue e lo seguirà solo se avrà certezza della sua presenza. Credo si possa leggere come una meravigliosa allegoria dell’atto d’amare, la sublime sintesi di un doppio sia fisico che emotivo, il due che diviene uno sia nell’altro da sé che nel sé più profondo: ma Orfeo vacilla e infine si volta giusto in tempo per aver coscienza della perdita. È necessario comprendere che l’orizzonte è alle nostre spalle e in noi stessi, è in quell’altrove che, se ci sosterrà il coraggio alla vita, vita “altra” rispetto al divertissement indicato da Pascal, diverrà radura dove potremo incontraci davvero. Questo liberato atto esistenziale genera vertigine e spaventa, riporta alla memoria ed esplicita le parole di Nietzsche nella Gaia scienza: “Chi ci dette la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare?” L’orizzonte comunemente inteso limita il luogo del possibile e preclude a noi ciò che non reputiamo tale, ecco che lasciarlo alle nostre spalle spalanca nuovi territori e ci trasforma, non rendendoci un alieno alla Kahlo, piuttosto esseri nuovi in grado di scoprire, nello sguardo di ognuno, la paura e il desiderio di pensarsi finalmente liberi e nulla evoca la vertigine esistenziale più dell’ebrezza della libertà.

E ancora ci soccorrono le righe dello Zarathustra nel passo delle “tre metamorfosi”: “Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un gioco, una ruota ruotante da sola, un primo moto, un sacro dire sì. Sì, per il gioco della creazione, fratelli, occorre un sacro dire sì: ora lo spirito vuole la sua volontà, il perduto per il mondo conquista per sé il suo mondo”. Il gioco innocente e creativo del fanciullo nietzscheano è, nella prospettiva che suggerisco, ogni viandante della vita che, novello Orfeo, riesce a superare i confini convenzionali, a infrangere l’inganno della sopravvivenza per accedere a una piena esistenza, a porsi l’orizzonte come confine alle spalle e scoprirsi capace a un nuovo incedere, libero, creativo, appagante, è ciò che Nietzsche definiva “un sacro dire sì”, dire sì alla vita fuori e dentro di noi, sapere di meritare di essere felici, rinnegare il perenne senso di colpa, cancellare l’orizzonte asfittico del peccato originale, respirare a pieni polmoni il vento pulito del coraggio che annichilisce la paura di vivere, creare e divenire se stessi a ogni nuovo passo, senza certezze se non quella di saper sorridere alla vita così che essa stessa ricambi il nostro sorriso. E mi piace chiudere questo insolito vagabondare con i versi attribuiti a un filosofo e scrittore siriano, Fevì Acsim, che vanno intesi in chiave protreptica e come atto d’amore verso ogni lettore: “poveri umani/ / non potete/ che tracciare contorni/ per afferrare ogni cosa/ e così perderla/ /sapete incontrare/ ciò che chiamate/ realtà/ solo come / negazione di altro/ / io vedo/ senza contorni/ riconosco ciò che è/ dal suo sorriso”.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

