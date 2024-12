Olimpiadi Parigi 2024, il finalese Luca De Pedrini premiato a Roma con la Palma d’Oro al Merito Tecnico

Finale Ligure. Si è tenuta questa mattina a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo 2024. Una giornata che ha segnato il tributo ai protagonisti dello sport italiano. Sul palco dell’evento anche il finalese Luca De Pedrini, uno dei pilastri della vela azzurra, premiato con la Palma d’Oro al Merito Tecnico.

La cerimonia, trasmessa in diretta su Rai 2, ha celebrato le imprese sportive più significative dell’anno. Medaglie d’oro olimpiche, campioni del mondo, e tecnici sono stati premiati nella Sala Sinopoli. Tra i protagonisti, i campioni della vela delle Olimpiadi di Parigi 2024: Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita, campioni olimpici e mondiali nella classe Nacra 17; Marta Maggetti, oro olimpico nella classe iQFoil; e Nicolò Renna, campione mondiale nella stessa disciplina.

Ex campione del mondo e allenatore con più di 25 anni di esperienza, è stato il Performance Manager della coppia Tita-Banti durante le Olimpiadi di Parigi 2024, un ruolo chiave che ha contribuito al successo degli atleti azzurri.

Il tecnico finalese è una figura centrale nel panorama velico italiano e internazionale. Grazie alla sua competenza e passione, ha allenato con successo diverse classi, tra cui Mistral, 49er, 470, RSX e iQFoil, portando gli atleti a eccellere nelle competizioni più prestigiose.

Detentore del certificato europeo di coaching di livello 4, rappresenta un esempio di dedizione e professionalità, non solo come allenatore ma anche come promotore dello sviluppo del movimento velico italiano.