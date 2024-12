Albenga. Nuova fionda per il Piccolo Museo dei Fieui di Caruggi di Albenga: arriva dalla “Spiaggia delle scimmie”.

“Monkey beach” è una località della Thailandia meridionale nota per le centinaia di scimmie che la popolano in totale libertà. Attirano moltissimi turisti incuriositi, che finiscono però con l’invadere il territorio dei simpatici Primati, disturbandone le attività. Le scimmie dell’isola si sono tuttavia gradatamente abituate alle presenze umane e accettano i visitatori con aria benevola.

Si agitano soltanto quando i nuovi arrivati si apprestano a consumare sulla spiaggia o sugli scogli i loro spuntini. L’avidità per il cibo a portata di mano rischia di renderle abbastanza aggressive e frequenti sono gli assalti ai sacchetti o ai cestini con gli alimenti.

Per tenerle a bada alcuni abitanti locali, una sorta di rangers, usano delle piccole fionde e le colpiscono per allontanarle. E così, quasi sempre, le povere scimmiette si ritirano un po’ deluse. E’ bene ricordare che le fionde sono caricate a semi che non producono danni, ma servono solo come deterrente.

Ebbene una di queste fionde, originale e usata da un indigeno, è stata portata in dono da Sabrina Bonanato al Piccolo Museo della Fionda dei Fieui di Caruggi di Albenga e da oggi fa bella mostra di sé tra gli oltre 600 tirasassi provenienti da ogni parte del mondo. Il PMF (Piccolo Museo della Fionda) di Albenga “accoglie ogni anno, con ingresso libero, migliaia di visitatori ed è uno degli angoli più fotografati del centro storico ingauno”.