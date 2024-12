Non si ferma all’Alt e accelera, viene inseguito e minaccia gli agenti: 35enne denunciato dalla polizia

Alassio. I poliziotti del Commissariato di Alassio e della Polizia Stradale di Savona, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Genova, qualche giorno fa, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio durante il quale è stato segnalato in stato di libertà un trentacinquenne di origine albanese, con l’accusa di resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che segalato in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per positività a sostanze alcoliche o stupefacenti.

Durante il servizio sono stati realizzati diversi posti di controllo nelle zone sensibili della città e, poco dopo le due di notte, gli agenti delle squadre Volanti, con i colleghi della Polizia Stradale, hanno notato un’auto procedere a velocità sostenuta, che alla vista della Polizia ha accelerato ulteriormente l’andatura, non rispettando l’Alt.

Gli operatori l’hanno seguita, raggiunta, bloccandone la fuga poco lontano. L’uomo alla guida opponeva fin da subito una forte resistenza, dapprima non fornendo le proprie generalità, rifiutando gli accertamenti della Polizia e successivamente rivolgendo insulti e minacce agli Agenti.

Dopo essere stato identificato, è stato denunciato con l’accusa di rifiuto di dare le proprie generalità, resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, oltre all’accusa di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di positività alcolica o di sostanza stupefacente previste dal codice della strada.

L’auto è stata sequestrata e la patente gli verrà sospesa.