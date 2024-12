Noleggio di automobili a breve termine: come funziona

Se siete persone che viaggiano spesso forse vi sarà già capitato di noleggiare un’auto per qualche giorno o per qualche settimana. Se invece siete completamente a digiuno su questo argomento e volete saperne di più, questo articolo è ciò che fa per voi. Sono in molti a chiedersi come funzioni il noleggio auto breve termine, soprattutto in vista di stipulare un accordo di questo tipo. Il noleggio a breve termine può essere un’ottima soluzione per quelle situazioni in cui si ha bisogno di un diverso mezzo di trasporto solo per qualche tempo, magari per affrontare situazioni impreviste o per un maggiore comfort.

Come funziona esattamente? Ve lo spieghiamo noi.

Caratteristiche del noleggio a breve termine

Il noleggio a breve termine non può durare per troppo tempo, altrimenti si tratterebbe di noleggio a lungo termine, con costi, servizi e caratteristiche molto diversi.

Quando si stipula un accordo di noleggio a breve termine si inizia scegliendo l’auto che si desidera utilizzare e il limite di chilometri che si possono percorrere. In base a questi elementi si può determinare quanto si andrà a pagare per questo servizio.

Non ci sono altre spese aggiuntive, come quelle relative alla manutenzione, per questo non si rischia di avere brutte sorprese per quanto riguarda i costi.

Noi consigliamo di stipulare un accordo di noleggio con una azienda che fornisca anche il soccorso stradale, così da avere a disposizione qualcuno su cui fare riferimento in caso di imprevisti. Purtroppo ci sono eventi che non si possono prevedere, e rimanere con l’auto guasta in mezzo alla strada è una eventualità assolutamente da evitare.

Quando si opta per il noleggio a breve termine

Quand’è che si opta per il noleggio a breve termine? Molto dipende dalle esigenze dei singoli. Molti professionisti e aziende, ad esempio, potrebbero scegliere di affidarsi ad un noleggio a breve termine per particolari esigenze lavorative. Ci sono periodi dell’anno in cui il carico di lavoro potrebbe aumentare, e le auto che compongono la flotta aziendale potrebbero non bastare. Si potrebbe quindi aggiungere un nuovo veicolo per qualche settimana, così da affrontare senza problemi gli impegni lavorativi.

Molti privati optano per il noleggio a lungo termine quando vanno in vacanza. Ad esempio ci sono persone che preferiscono partire a bordo di uno spazioso SUV, in cui inserire bagagli e valigie di qualsiasi dimensione. Oppure c’è chi preferisce muoversi in maniera più indipendente dopo aver raggiunto un Paese straniero, e decidono di noleggiare un’automobile direttamente in aeroporto.

Di mese in mese

Il noleggio a breve termine può durare in realtà anche più di qualche settimana. Se continuate ad aver bisogno del veicolo potreste prolungare il noleggio di volta in volta, senza la scomodità di dover restituire la macchina per poi avviare un nuovo noleggio. La versatilità in questo settore è di grande importanza. In più oggi, grazie a internet e alla possibilità di comunicare immediatamente, non c’è neanche bisogno di andare fisicamente in sede per rinnovare il noleggio.

Vi suggeriamo di informarvi sull’ipotesi del rinnovo prima di iniziare il noleggio. In questo modo avrete già tutte le informazioni in merito.