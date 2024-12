“No, no, no!”, ecco la canzone contro il rigassificatore a Savona-Vado

Savona. “No, no, no al rigassificatore! No, no, no: lo diciam con tutto il cuore! No, no, non roviniamo il paesaggio: no, no, non ci sarebbe alcun vantaggio”. E’ questo il ritornello della canzone contro il trasferimento della nave dal porto di Piombino nella rada di Savona e Vado.

L’autore è Andrea Vita, alias Andy Life, dj e producer, autore e interprete dei brani “10.000 Giorni”, “Benvenuti A Savona (Benvenuti In Liguria)”, “La Festa Dell’Albicocca”, “Festival (Dei Giochi Antichi E Di Strada)”.

“No, No, No!”, questo il titolo della canzone contro l’impianto, è “una protesta contro la guerra – spiega -, gli sprechi pubblici, la malagestione e soprattutto contro il rigassificatore che minaccia le coste della nostra Liguria”.