New Basket ABC Ponente, l’Under 13 femminile a Varese per un torneo di alto livello

Alassio. Due giorni di basket femminile nella regione con più praticanti e con tanta cultura cestistica per le tredici ragazze gialloblù che sono state ospitate dalle famiglie di VBS Varese e Basket Olgiate.

Partite sabato mattina dalla Liguria con la curiosità e l’entusiasmo di affrontare squadre nuove, le gialloblù si trovano già mezzogiorno ad affrontare proprio le padrone di casa di VBS Varese. La partita è equilibrata, le liguri conducono con scarti minimi per tutto l’incontro ma all’ultimo vengono raggiunte e superate proprio sulla sirena, 46-44 il risultato finale. Pranzo al ristorante e nel pomeriggio giocano contro la forte formazione di BF Milano che vince meritatamente guadagnandosi la finalissima.

In serata le tredici ragazze escono, cenano e dormono dalle famiglie lombarde e domenica mattina si trovano di fronte Carugate che disputa l’Under 13 femminile Gold lombarda. La gara è equilibrata, incerta e alla fine le liguri riescono a vincere 47-43.

Premiazioni finali, ringraziamenti e la promessa di rivederci presto.

“Per molte è stata la prima esperienza in un torneo di più giorni e il bilancio è positivissimo con le ragazze che sono cresciute partita dopo partita. Non abbiamo ancora iniziato il campionato e questa è stata un’esperienza super contro squadre attrezzatissime e già in clima agonistico visto che in Lombardia sono già alla quinta giornata. Alassio, Borghetto, Le Torri, Taggia sotto il nome New Basket ABC Ponente hanno portato queste ragazze del 2012-13-14 a vivere una bella esperienza che speriamo sia la prima di una lunga serie perché i tornei consentono di consolidare le amicizie, farne formare di nuove e far vivere esperienze che ognuna porterà sempre con sé”.

Le giovani del New Basket ABC Ponente al torneo di Varese