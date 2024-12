Natale in pediatria al San Paolo con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Savona, la Croce Rossa di Stella San Giovanni e Sannaclown

Savona. Babbo Natale fa una sorpresa e arriva nel reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo.

Festa grande per i più piccoli in compagnia dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, sezione di Savona e la Croce Rossa comitato di Stella San Giovanni, in collaborazione con le bellissime Clown del Sannaclown.

Babbo Natale ha salutato i piccoli ospiti del reparto pediatrico San Paolo di Savona, portando loro sorrisi e piccoli doni.

I più grandi sono stati invitati a visitare la caserma dei Vigili del Fuoco di Savona il 6 gennaio 2025, giorno della Befana, in occasione dell’iniziativa “Caserme aperte” e partecipare a Pompieropoli, vivendo un giorno da piccoli pompieri.