Natale finisce nel sangue ad Albenga, 33enne accoltellato fuori dalla discoteca. La mamma: “Vivo per miracolo”

Albenga. Notte di Natale finita nel sangue. È successo ad Albenga. E a farne le spese è stato un 33enne di Pietra Ligure, nella notte a cavallo tra il 25 ed il 26 dicembre, all’uscita da una discoteca.

Stando a quanto riferito dalla mamma del ragazzo, il giovane era appena uscito dal locale quando è successo qualcosa all’esterno, che ha acceso gli animi.

“Non avrebbe salutato come si deve un altro ragazzo”, stando al racconto della madre e, a quel punto, dalle parole si è passati rapidamente ai fatti. L’aggressore, infatti, avrebbe subito estratto il coltello, colpendo il 33enne e “mancando per un soffio fegato e polmone”.

“Se la coltellata fosse stata inferta più in profondità, oggi non avrei più mio figlio. È stato un miracolo di Natale”, ha aggiunto la mamma.

Il giovane colpito dalla coltellata ha iniziato a perdere sangue in modo copioso e, a quel punto, è entrato in gioco un buttafuori della discoteca. Ha capito che non c’era tempo da perdere e di non poter aspettare l’arrivo dei soccorsi: ha caricato il 33enne sanguinante in auto ed è partito a tutta velocità alla volta dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il ferito è stato preso in carico dal personale medico del nosocomio pietrese e si trova tutt’ora ricoverato nel padiglione chirurgico: fortunatamente non è in pericolo di vita.

La mamma del 33enne ha sporto denuncia ai carabinieri nella giornata di ieri (26 dicembre). I militari sono impegnati nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica e le motivazioni dell’accaduto.