Natale di solidarietà: a Savona il circolo operaio Bogliani distribuisce gratis giocattoli e libri a Villa Cambiaso

Savona. Come da tradizione, anche quest’anno il Circolo Operaio “A. Bogliani” di via San Lorenzo 30r porta avanti la sua iniziativa di solidarietà natalizia con la distribuzione gratuita di giocattoli e libri per bambini. L’evento, pensato per regalare un sorriso ai più piccoli, avrà luogo domenica 22 dicembre a partire dalle ore 10.00 presso il Salone di Villa Cambiaso a Savona, in via Torino 10.

Una sala ricolma di giochi, pupazzi, libri e regali aspetta i bambini e le loro famiglie per un momento di condivisione e gioia.

L’appuntamento è diventato ormai un simbolo della generosità e della vicinanza del Circolo Operaio Bogliani alle famiglie in difficoltà. Grazie ai volontari che hanno reso possibile l’evento, anche quest’anno i bambini meno fortunati potranno vivere l’atmosfera natalizia con un dono tutto per loro, “in modo – spiegano – che anche loro possano festeggiare il Natale con un sorriso in più”.