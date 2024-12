“Natale di sangue” del 1943, a Savona la commemorazione del Comitato antifascista

Savona. Si svolgerà venerdì 27 dicembre, alle ore 10,30, presso il Forte della Madonna degli Angeli, la cerimonia organizzata dal Comune di Savona e dal Comitato antifascista savonese in ricordo dell’ 81°Anniversario dell’eccidio dei primi sette martiri antifascisti (Cristoforo Astengo, Aurelio Bolognesi, Francesco Calcagno, Arturo Giacosa, Carlo Rebagliati, Aniello Savarese e Renato Vullermin), trucidati dai fascisti di Salò nel cosiddetto “Natale di sangue” del 1943.

Dopo gli onori al Gonfalone della Città di Savona, decorato della Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza e la deposizione della corona di alloro ai sette martiri, ci saranno i saluti del sindaco di Savona Marco Russo e l’orazione ufficiale del presidente della sezione Aned di Savona-Imperia Simone Falco.

La giornata del 27 dicembre oltre a ricordare i primi martiri, sarà un momento di riflessione per ricordare Renato Zunino, presidente provinciale dell’Anpi di Savona recentemente scomparso.

Come ricordato dal Comitato antifascista in occasione della Cerimonia del Natale di sangue, si vuole ribadire la necessità che “la memoria dei combattenti antifascisti si unisca al consolidamento dei principi cardini nati dalla Repubblica e dalla Carta Costituzionale con la Resistenza, e per non dimenticare gli orrori della guerra, dove milioni di innocenti sono stati privati del diritto alla vita e alla pace”.

Come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La Resistenza ci insegna che c’è bisogno di donne e uomini liberi e fieri, che non chinino la testa di fronte a chi vorrebbe farci tornare a un destino di asservimento, di terrore e di odio”.