Natale 2024, a tavola e sotto l’albero le eccellenze enogastronomiche locali

Savona. Torte di verdure e cima, ma anche insalata russa e uova ripiene, passando per i ravioli o per la sera del 24 dicembre un menù a base di pesce, mitili e crostacei, e altro ancora… Manca ormai davvero poco al cenone della Viglia e al tradizionale pranzo di Natale: sulle tavole dei savonesi non mancheranno anche quest’anno i piatti, le ricette e le specialità della tradizione culinaria ligure.

Una tendenza che si conferma anche in relazione agli stessi regali natalizi, con il settore agroalimentare ancora protagonista nelle scelte dei consumatori e delle famiglie per un regalo sotto l’albero… A confermarlo le stesse associazioni agricole e di categoria.

Per il cenone della Viglia e per il pranzo spazio alla qualità dei prodotti, garantita anche dalla filiera corta legata alle nostre eccellenze enogastronomiche locali: i prodotti tipici del territorio la faranno da padrone.

A tavola presenti poi vini e spumanti, ma anche salumi, olio extravergine d’oliva, miele, formaggi, conserve e ortaggi, oltre al classico Pandolce genovese, il dolce tipico delle feste, torrone, uva, fichi secchi e noci: i produttori e coltivatori sempre più allineati a vendite dirette anche rivolte al settore della ristorazione e dello stesso turismo, con la qualità che trova anche un prezzo contenuto e vantaggioso.

Insomma, mercatini, botteghe e cantine hanno mantenuto il loro appeal per queste festività.

“Tutela, originalità e valore: queste sono le premesse e le promesse dei produttori delle DOP e IGP con cui si impegnano per garantire alla nostra Liguria quei tesori simbolo che sono fonte di orgoglio e fondamenti della sua cultura gastronomica” è stato il messaggio di “Assaggia la Liguria”.