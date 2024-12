Nascondevano la droga nell’entroterra per rifornire i consumatori tra Finale e Loano: arrestati due spacciatori

Finale Ligure. La polizia locale di Finale Ligure ha tratto in arresto due spacciatori di nazionalità marocchina, a ridosso del centro storico di Finalborgo.

L’intervento è stato realizzato dal nucleo sicurezza urbana associato Finale-Loano-Savona con le unità cinofile antidroga, nell’occasione supportato dagli agenti del comando finalese.

A seguito dell’attività investigativa, gli agenti, coordinati dal sostituto procuratore dr. Martini, hanno accertato il modus operandi dei due pusher, consistente nell’occultamento di quantitativi di cocaina nelle aree boscate degli entroterra finalese e loanese, quindi rifornendo singoli consumatori nelle due città rivierasche portando al seguito i quantitativi minimi, indispensabili per chiudere le compravendite.

Al momento dell’arresto, nelle ore serali del 17 dicembre scorso, i due individui, irregolari sul territorio dello Stato, sono stati trovati in possesso di 14 dosi di cocaina già confezionata per lo spaccio e di circa 500 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività illecita; stupefacente e denaro sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia Locale.

L’operazione si colloca nell’alveo di una più ampia attività di indagine e contrasto alla spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, battezzata Olive&Cocaina proprio per la particolare inclinazione dei pusher di occultare lo stupefacente in oliveti alla spalle di Finale e Loano, che ha visto protagonisti la Procura della Repubblica e gli uomini della Polizia Locale; indagine che solo negli ultimi due mesi ha portato al sequestro di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente e all’arresto di cinque persone per reati legati allo spaccio di droga.