Nasce il primo Club Cuccioli Lions di Savona: è composto da dieci bambini e bambine

Savona. Ieri sera (12 dicembre), durante la festa degli auguri del Lions Club Savona Torretta, è stata ufficializzata la nascita del CUB, il primo Club Cuccioli della città, composto da dieci bambini e bambine guidati dalla presidente Lucia e sotto la supervisione del referente dei Cuccioli, Giulio Brezza.

“I Cuccioli Lions, – hanno spiegato, – bambini fino ai 12 anni, fanno parte del programma speciale CUB del Lions Clubs International, che insegna loro a vivere la gioia del volontariato. Attraverso questo progetto, i Cuccioli apprendono i valori della solidarietà e dell’aiuto al prossimo, collaborando attivamente con il Lions Club sponsor in diversi service”.

Rosella Scalone, Presidente del Lions Club Savona Torretta, ha dichiarato: “Già da due anni i nostri Cuccioli si impegnano in service come la Colletta Alimentare, le visite all’hospice durante le festività natalizie e tante altre attività solidali. Con la formalizzazione del Club Cuccioli, rafforziamo questo straordinario percorso, offrendo ai bambini un’opportunità unica per crescere nel segno della solidarietà e dell’aiuto al prossimo, in linea con i valori dei Lions”.

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo momento speciale e che continueranno a supportare il nostro impegno per un futuro migliore, con l’entusiasmo contagioso dei nostri piccoli grandi volontari”, hanno concluso i Lions.