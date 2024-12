Multe stradali, aumento congelato anche nel 2025. Assoutenti: “Accolta la nostra richiesta”

Liguria. Salve le tasche degli automobilisti anche in Liguria e nel savonese: il governo ha accolto la richiesta di Assoutenti, inserendo nella bozza del decreto Milleproroghe lo stop all’aggiornamento biennale delle sanzioni stradali.

Era stata proprio Assoutenti nei giorni scorsi a ricordare come fosse scaduto l’1 dicembre il termine per aggiornare gli importi delle multe stradali, così come previsto dal Codice della Strada. E rispetto al possibile aumento aveva sollevato le proprie preoccupazioni chiedendo un dietrofront rispetto al provvedimento.

“Con la misura introdotta nel Milleproroghe si evita l’aumento del 6% degli importi delle sanzioni stradali, percentuale che sarebbe potuta salire al 17,6% qualora il governo avesse optato per adeguare l’intero periodo di mancato aggiornamento delle sanzioni, che va dal 2020 al 2024” spiega il presidente Gabriele Melluso.

“Se gli aumenti sono stati sventati, non sarà tuttavia possibile evitare le nuove misure che entreranno in vigore il prossimo 14 dicembre col nuovo Codice della strada, e che inaspriscono le sanzioni per alcune violazioni introducendo pene più severe per i trasgressori” conclude.

Il tutto, senza dimenticare, che la Liguria, secondo gli ultimi dati, possiede il primato italiano delle multe e nel 2024 sono stati pagati in media 40,10 euro a cittadino.