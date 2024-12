Morte Renato Zunino: i ricordi e i messaggi di cordoglio dal mondo politico e dalle associazioni del territorio

Celle Ligure. Sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore a seguito della morte di Renato Zunino, ex sindaco di Celle Ligure, ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi in mare, nei pressi dello svincolo autostradale della città, sotto Passeggiata Pertini.

“A nome mio e della giunta regionale esprimo profondo cordoglio per l’improvviso decesso di Renato Zunino. Sindaco di Celle Ligure per sei mandati, consigliere provinciale e presidente dell’Anpi di Savona, Zunino è sempre stato uomo impegnato nelle istituzioni e nell’associazionismo. Alla famiglia, ai colleghi e ai suoi cari, le più sentite condoglianze” Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci appresa la notizia del decesso dell’ex sindaco di Celle Ligure Renato Zunino.

Per il consigliere regionale e capogruppo della Lega in Regione Sara Foscolo la morte di Zunino è “una brutta notizia. Anche se politicamente eravamo distanti, c’è sempre stato un profondo rispetto reciproco. Ricordo con affetto quando, tu sindaco navigato e io assessore alle prime armi, mi invitavi a tutte le iniziative e manifestazioni sportive che organizzavi a Celle, sempre gentile e disponibile. Non solo Celle, ma tutta la provincia di Savona perde una parte importante della sua storia. Buon viaggio Renato. Un abbraccio sincero alla famiglia”.

Anche il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa ha voluto ricordare la figura di Zunino: “La notizia della tragica morte di Renato Zunino ci lascia costernati. In questo momento non riusciamo a dire altro: con Renato e con l’Anpi provinciale di cui era presidente abbiamo condiviso un impegno costante sui molti ideali comuni alle nostre organizzazioni. Non perdiamo solo un compagno di ideali e di lotte. Perdiamo un amico attento, puntuale e sempre pronto a coinvolgere e portare avanti, insieme, le molte iniziative costruite con Anpi e con le altre associazioni della nostra provincia. Ciao Renato. Alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze di tutte le compagne ed i compagni della Camera del Lavoro di Savona”.

“La notizia della scomparsa del presidente provinciale dell’Anpi Renato Zunino avvenuta in circostanze di vera e propria tragedia rappresentano un lutto e un grande dolore per l’antifascismo e la democrazia della nostra provincia. Renato Zunino era stato lo ‘storico’ sindaco di Celle Ligure: da giovane protagonista della vita pubblica aveva compiuto quella che poteva essere considerata una vera e propria ‘impresa’: la lista del Pci da lui capeggiata aveva sconfitto, nelle elezioni del 1975, quella della Democrazia Cristiana e successivamente il consiglio comunale (non esisteva l’elezione diretta) lo aveva eletto sindaco, il primo non democristiano nella storia di Celle. Quella vicenda era rimasta per Renato quasi un vero e proprio ‘marchio di fabbrica’ di una idea di rinnovamento della politica, della freschezza e della capacità che i giovani comunisti di allora avevano saputo imprimere nell’amministrazione pubblica. Renato godeva di una grande popolarità che nasceva spontanea dall’animo della gente in tempi in cui l’agire politico godeva di grande considerazione pubblica”, così Franco Astengo, dell’associazione “Il Rosso non è il Nero”.

“Rieletto sindaco di Celle in diverse occasioni anche con intervalli aveva sempre rappresentato il saldo punto di riferimento per il suo paese mentre si muoveva in un percorso politico di alto livello nella sinistra savonese: dal Pci al Pds e poi al Pd aveva ricoperto diversi incarichi sempre tenendo fermo il valore unitario ( nella tormentata vicenda dello scioglimento del PCI aveva aderito alla mozione di Bassolino che intendeva gettare un ponte fra le due anime: quella del Sì alla proposta di Occhetto e quella del ‘No’). In tempi più recenti l’incarico di presidente provinciale dell’ANPI, assolto con la consueta dinamicità, presenza in tutte le iniziative, vero e proprio ‘centro motore’ tutte le attività della gloriosa associazione partigiana tenendo fermi i grandi valori di solidarietà, uguaglianza democrazia insiti nella vocazione antifascista. All’improvviso la ferale notizia: incomprensibile per noi che lo abbiamo conosciuto e gli siamo stati compagni di impegno e di lotta”, ha concluso Astengo.

Il deputato della Lega Francesco Bruzzone: “Eravamo su posizioni politiche diverse ma tra noi c’erano stima reciproca e rapporti corretti. Nnon riuscivamo a parlare italiano, l’uso della lingua ligure era automatico per noi. La notizia della sua scomparsa mi crea un grande dispiacere: siamo prima uomini e dopo politici”.