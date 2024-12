Morte di Renato Zunino, due giorni di lutto cittadino nella giornata dell’esposizione del feretro in Sala Consiliare

Celle Ligure. Saranno giorni di lutto e tristezza quelli che il paese vive e si prepara ad affrontare per la morte tragica e improvvisa di Renato Zunino. Disposta l’autopsia, Celle lo aspetta per l’ultimo saluto.

Un’ordinanza firmata dal sindaco Beltrame “due giorni di lutto cittadino nella giornata dell’esposizione del feretro, in Sala Consiliare – spiega addolorato il primo cittadino – e nella giornata successiva della cerimonia funebre”.

Al momento non si conoscono date precise. Nell’ordinanza si legge anche che le bandiere saranno a mezz’asta negli edifici comunali da oggi, 5 dicembre, e per i prossimi sette giorni con la chiusura degli uffici comunali in concomitanza dello svolgimento dei funerali.

“L’Amministrazione comunale – si legge nell’ordinanza -, interpretando il sentimento collettivo e il profondo senso di sgomento che ha colpito l’intera comunità cellese, scossa dal tragico evento, intende manifestare in modo tangibile e ufficiale il dolore della cittadinanza stessa”.

Nell’ordinanza si dispone il “divieto allo svolgimento delle attività ludiche, ricreative e di intrattenimento su suolo pubblico, unitamente ad ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata dei funerali e dell’esposizione del feretro presso la camera ardente, che sarà allestita presso la Sala Consiliare, nonché la sospensione dell’accensione delle luminarie realizzate in occasione delle festività natalizie”. Si invita “all’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli altri edifici pubblici. Tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività commerciali: a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e consone alle circostanze, partecipando al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose che possano intralciare il rito funebre”.

Alla temporanea chiusura di tutti gli esercizi commerciali, di impresa e artigianali con l’abbassamento delle serrande, in segno di lutto, in concomitanza con la celebrazione delle esequie. A osservare, nella prossima seduta del Consiglio Comunale, un minuto di silenzio e raccoglimento”.

Poi Marco Beltrame, in vista del fine settimana aggiunge “gli eventi del weekend in accordo con la famiglia, saranno mantenuti, nonostante ovviamente lo spirito non sia dei migliori”.