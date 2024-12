Celle Ligure. E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Renato Zunino, il 75enne ex sindaco di Celle Ligure, ritrovato cadavere in mare sotto lo svincolo autostradale, sotto la Passeggiata Pertini, nella stessa zona in cui era stato avvistato l’ultima volta.

Le ricerche erano scattate ieri pomeriggio, dopo che per diverse ore non si avevano più notizie dell’ex primo cittadino, fino alla tragica scoperta.

La Procura della Repubblica di Savona ha aperto una inchiesta sul decesso e ha disposto l’esame autoptico, che si terrà lunedì prossimo. Restano infatti ancora da appurare con certezza le cause esatte della morte.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita dell’ex sindaco cellese e capire l’esatta dinamica dei fatti: stando ai primi riscontri e accertamenti investigativi e anche sulle base delle testimonianze raccolte, le ipotesi più porbabili sono quella del suicidio oppure di un possibile malore durante la sua uscita di ieri.

Tuttavia ogni scenario è ancora aperto e ora si attendono i risultati medico-legali definitivi, che dovranno stabilire i motivi del decesso.

Zunino, presidente dell’Anpi di Savona e assicuratore in pensione, è stato sindaco di Celle Ligure per ben 6 volte: prima (in quota Pci) dal 1975 al 1992, e poi nuovamente dal 2009 al 2019. E’ stato inoltre consigliere provinciale e vice presidente della Comunità Montana del Giovo.