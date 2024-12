Minivolley, grande entusiasmo a Carcare per la tappa del Tour Scipione

A Carcare si è tenuto un grande raduno di mini pallavolisti/e in occasione della tappa del Tour Scipione.

Numeri importanti che si sviluppano in 278 atleti, 15 società partecipanti rappresentati da 48 accompagnatori, il tutto in quasi 7 ore di volley. Incalcolabile la presenza di pubblico che ha riempito gli spalti capienti del palazzetto dello sport.

“La società biancorossa – commenta il presidente Michele Lorenzo – non è nuova nell’organizzare grosse manifestazioni di pallavolo, come ad esempio il torneo internazionale di settembre per squadre professioniste, il torneo Primavera di aprile ed altri importanti eventi, ma la peculiarità dello Scipione riveste un interesse particolare essendo dedicato ai coloro che saranno il futuro della pallavolo”.

Tutto è stato realizzabile grazie ad un lavoro di staff coordinato da Irene Persico, responsabile del settore che ha già coordinato lo storico torneo Sotto i Platani che quest’anno vedrà la replica.

Nei saluti finali la società carcarese, ritenendo che l’ambiente sportivo possa aiutare i giovani nei rapporti interpersonali e rispetto delle regole, ha messo l’accento sulla sua importanza quale un elemento deterrente alla violenza sociale, riferendosi agli inqualificabili fatti di cronaca dove purtroppo si sono resi protagonisti molti giovani.

Il torneo si è concluso con una foto collettiva ed all’unisono l’urlo di auguri di buone feste.