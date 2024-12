Minacce al sindaco di Carcare, Pd Savona e Valbormida: “Massima solidarietà, il responsabile deve rendere conto alla giustizia”

Carcare. Il coordinamento dei circoli del Partito Democratico Valbormida esprime la “massima solidarietà e vicinanza al sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, alla giunta e a tutta la maggioranza per l’ignobile atto intimidatorio ricevuto nei giorni scorsi”.

I Dem condannano “fermamente oggi attacco e ogni intimidazione alle istituzioni indipendentemente dal colore politico”.

“Abbiamo fiducia che la magistratura farà il necessario affinché il responsabile di tale gesto possa rendere conto alla giustizia”, concludono dal coordinamento.

“Esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza al sindaco di Carcare Rodolfo Mirri per le minacce ricevute nei giorni scorsi – aggiunono dalla Federazione provinciale di Savona del Partito Democratico -. Siamo certi che lui e la sua Amministrazione continueranno a lavorare per il bene di Carcare senza farsi intimidire da atti come questi, incompatibili con la democrazia, e sui quali ci auguriamo si riesca a fare luce al più presto”.