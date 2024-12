Minacce al sindaco di Carcare, Bucci: “Atto ignobile e vile. Regione Liguria condanna ogni forma di violenza”

Carcare. “Massima solidarietà al sindaco di Carcare Rodolfo Mirri per l’ignobile atto intimidatorio ricevuto. Non è solo un gesto vile nei confronti di una persona che rappresenta le istituzioni e lavora per il bene dei cittadini, ma un attacco alla democrazia e ai valori di civiltà su cui si fonda la nostra società”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, appena appresa la notizia.

“La Liguria condanna con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione – continua il presidente Bucci – è fondamentale che chiunque si impegni per il proprio territorio possa farlo con serenità e senza temere per la propria incolumità”.

“Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché vengano individuati i responsabili di questo grave gesto”.

“La vicenda che ha colpito il nostro Sindaco è l’ennesimo, e quasi scontato, affronto che viene fatto ad un Primo Cittadino – dice il presidente di Anci Liguria, Pierluigi Peracchini -. Anci Liguria, nel testimoniare a Rodolfo Mirri, alla sua Famiglia ed alla sua Amministrazione tutta la propria vicinanza e solidarietà, chiede che nei confronti dei Sindaci permanga da parte dei cittadini il massimo rispetto per le enormi difficoltà che essi affrontano e per l’impegno e la dedizione che profondono quotidianamente per il bene della loro Comunità locale”.

“Chiediamo altresì alle Forze dell’Ordine di mantenere alta l’attenzione nella tutela degli Amministratori Locali ed alla Magistratura di indagare accuratamente affinché chiunque possa compiere questi gesti, anche se solo isolati e vigliacchi, non creda di poter farla franca. A Rodolfo va poi il nostro ringraziamento per l’opera ch’egli conduce per Carcare ed il nostro affetto e vicinanza per questo fastidioso momento”.